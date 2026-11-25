Tidal, birkaç ay önce gerçek sanatçıların eserlerini korumak amacıyla tamamen yapay zeka ile üretilen şarkıları etiketlemeye ve bu parçaların para kazanmasını engellemeye başlamıştı. Bu önlemler yeterli olmamış olacak ki şirket de platform genelinde büyük bir yapay zeka temizliğine gitme kararı aldı.

Tidal, Yapay Zeka Şarkılarını Neden Silecek?

Tidal, son 90 gün içinde platformda yayınlanan parçaların yüzde 43'ünün yapay zeka ile oluşturulduğunu tespit etti. Neredeyse her iki şarkıdan biri, yapay zeka üretimi. Bu durum, gerçek sanatçıların da keşfedilmesinin önünde engel oluşturduğu için Tidal da büyük olasılıkla gereksiz parçaları silmeyi hedefliyor. Şirket, 9 Aralık 2026 tarihinde tamamen yapay zeka ile yapılmış parçaları kaldırmaya başlayacak. Yıl başına kadar da büyük bir temizlik gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tidal, Kaç Adet Yapay Zeka Şarkısını Platformdan Kaldıracak?

Müzik dinleme platformu, yapay zeka ile oluşturulmuş 29 milyon şarkıyı silecek. Günde tahmini olarak 80-85 bin şarkının da reddedileceği öngörülüyor. Şu an platformun müzik kütüphanesinde tamamen yapay zeka üretimi olarak işaretlenmiş yaklaşık 27 milyon parça mevcut. Bu da kütüphanenin yüzde 6,3'üne denk geliyor.

Şirket sadece içeride birikenleri silmekle kalmayacak, dağıtıcıların tamamen yapay zeka üretimi parça göndermesini de engelleyecek. Şu an bu gruba giren parçaların tespit edilmesi için Fransız ortak Ircam Amplify'ın ses tespit araçları ile meta veri birlikte kullanılıyor.

Bu arada diğer platformlarda da çok farklı bir tablo yok. Deezer'a Haziran ayında yüklenen parçaların yarısından fazlasının yapay zeka üretimi olduğu, Apple Music'te aylık olarak yüklenen parçaların üçte birinden fazlasının tamamen yapay zeka tarafından oluşturulduğu ama dinlenmelerin yüzde 0,5'inin altında kaldığı konuşuluyor.

Spotify spam saydığı 50 milyon parçayı önerilerden çıkarıp kütüphanede tutarken Apple Music ise şimdilik çözümü etiketleme yönteminde buluyor, Tidal, geliri kesmenin ya da bu parçaları geriye atmanın da ötesine geçerek doğrudan bunları platformun kütüphanesinden çıkarma noktasına gelmiş durumda.

Tidal Üzerindeki Yapay Zeka Şarkıları Ne Kadar Dinleniyor?

Tidal'ın paylaştığı verilere göre yapay zekayla üretilen şarkıların yüzde 96'sı hiç dinlenmiyor. Aslında Tidal'ın yapay zeka ile üretilmiş parçaları platform dışında tutmak istemesi de bir noktada bununla ilişkili. Şirket, muhtemelen kaynaklarını daha iyi yönetmek istiyor. Bu kapsamda gereksiz parçalardan da kurtulmayı amaçlıyor.

Editörün Yorumu

Tamamen yapay zeka üretimi müziklerin bu kadar kısa sürede artması, müzik platformları açısından ciddi bir soruna dönüşmüş durumda. Tabii, burada sorun bir şarkının yapay zeka ile yapılıp yayınlanması değil. Üretilen parçalar, gerçek sanatçıların eserleriyle aynı kütüphanede yer alıyor. Dahası, dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yapay zeka araçlarının müzik üretimini kolaylaştırması elbette bağımsız müzik üreticileri için yeni kapılar demek ama tamamen otomatik üretilmiş milyonlarca parçanın platformlara yüklenmesi, gerçekten bu işe önem verenlerin keşfedilmesini zorlaştırabilir. Tidal'ın aldığı kararı bu açıdan mantıklı buluyorum.