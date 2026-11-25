Akıllı bilekliklerin çoğu adım sayma ve telefondaki bildirimlere bakma gibi özelliklere odaklanıyor. Rogbid ise yeni çıkardığı Loop Memo modeliyle genel modellerin biraz daha dışına çıkıyor. İçine gizlediği mikrofonla doğrudan ses kaydına odaklanıyor. Bunun için herhangi bir telefona bile gerek duymuyor.

Rogbid Loop Memo'nun Özellikleri Neler?

Özellik Detay Dahili Depolama 1 GB (yaklaşık 10 saatlik ses kaydı) Bağlantı Gereksinimi Kayıt sırasında telefon veya Wi-Fi ağına ihtiyaç yok Yapay Zeka Araçları Ses dökümü, metin özeti, yapılacaklar listesi, görsel zihin haritası Dışa Aktarma Biçimleri Düz metin, PDF, Word Abonelik Durumu Ücretsiz, abonelik gerektirmeyen uygulama desteği Ağırlık 22 gram Sağlık ve Aktivite Takibi Nabız, kandaki oksijen seviyesi, stres durumu, uyku evreleri, 100'ün üzerinde spor modu Suya Dayanıklılık IP67 (su sıçramaları ve tere dayanıklı) İşlemci ATS 3085L Batarya 220 mAh pil kapasitesine sahip, boştayken 50 güne kadar gidiyor Şarj Süresi ve Özelliği Manyetik kablo ile yaklaşık 1 saat 20 dakika, şarjdayken kayıt alma desteği Renk Seçeneği Siyah

Rogbid Loop Memo Ses Kayıt ve Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Rogbid Loop Memo'nun ilk bakışta bildiğimiz standart fitness bilekliklerinden hiçbir farkı yok ama özelliklerini incelemeye başladığınızda rakiplerinden nasıl ayrıldığını fark etmek çok sürmüyor. Öne çıkan özelliği şüphesiz ki ses kaydı. Bir toplantıda ses kaydı almak için telefonu masaya koymak ya da ayrı bir kayıt cihazı taşımakla uğraşmak yerine doğrudan bileğinize dokunuyorsunuz ve kayıt başlıyor.

Cihazın kendi içinde 1 GB depolama alanı mevcut. Yaklaşık 10 saatlik ses kaydını tek başına tutuyor. Kayıt sırasında telefona veya internet bağlantısına gerek yok. Kayıt bittikten sonra da bilekliği kendi uygulamasıyla eşleştiriyorsunuz. Uygulamadaki yapay zeka modelleri o saatlerce süren ses kayıtlarını yazıya döküyor.

Yazıya dökmenin yanı sıra yazılı özetler çıkarıyor, yapılacaklar listesi hazırlıyor hatta görsel zihin haritaları bile oluşturuyor. Sonra bu notları düz metin, PDF ya da Word dosyası olarak dışa aktarabiliyorsunuz. Tüm bu yapay zeka dökümü ve özetleme özellikleri de tamamen ücretsiz. Uygulamayı kullanmak için herhangi bir abonelik ücreti istemiyorlar.

Rogbid Loop Memo Donanım ve Sağlık Özellikleri Neler?

Loop Memo, kola takılan bir cihaz olarak gayet hafif. Sadece 22 gram. Ses kaydı işini bir kenara bırakırsak, uygun fiyatlı standart bir akıllı bileklik ne yapıyorsa onları da yapıyor. Nabız, kandaki oksijen seviyesi, stres durumu ve uyku evrelerini takip ediyor. Spor modu var. IP67 sertifikasıyla su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı.

İçinde ATS 3085L işlemci ve 220 mAh kapasitede bir pil bulunuyor. Şirket, bekleme modunda 50 güne kadar şarjı gittiğini söylüyor. Tabii, mikrofonu ve sağlık sensörlerini sürekli açık tutunca bu sürenin ne kadar düşeceği bilinmiyor. Manyetik kablosuyla yaklaşık 1 saat 20 dakikada tamamen doluyor. Şarja takılıyken bile ses kaydına devam edebilme özelliği de eklenmiş ki uzun süren konuşmalarda oldukça faydalı olacağı kesin.

Rogbid Loop Memo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Siyah renk seçeneğiyle çıkan Loop Memo için 79.99 dolar (4 bin 53 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu fiyat bandında temel sağlık takibi yapan pek çok bileklik var. Ama abonelik ücreti istemeden ses kaydı ve yapay zeka destekli özetleme, zihin haritası oluşturma gibi özellikler sunması, onu daha ilgi çekici bir seçeneğe dönüştürüyor.

Rogbid Loop Memo Türkiye'de Satılacak mı?

Rogbid, Türkiye'de aktif bir marka değil. Markanın geçmişte bazı modelleri ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye gelse de Loop Memo için şimdilik herhangi satış duyurusu olmadığını belirtmekte fayda var. Eğer Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak getirilirse nihai satış fiyatının 7 bin TL ile 8 bin 600 TL bandında olması beklenebilir.

Editörün Yorumu

Loop Memo'nun özellikle sık sık toplantılara giren, notlar alan ve bunları derli toplu tutmak isteyen kişilere hitap eden model olduğunu düşünüyorum. Zaten onu çoğu rakibinden ayıracak özellikler de buna odaklanıyor. Özetleme ve benzeri işlevleri için abonelik istememesi de bence çok önemli bir artı.