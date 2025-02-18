Counter-Strike 2 Yeni Bir Rekor Kırdı! Bu Başarının Nedeni Bilinmiyor

Steam'in en çok oynanan oyunlarından biri olan Counter-Strike 2 yeni bir rekorun altına imza attı. İşte elde edilen başarının detayları!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Valve tarafından geliştirilen ve kaliteli grafikler sunan Counter-Strike 2 (CS 2) eş zamanlı oyuncu sayısı ile gündeme geldi. FPS türünün başarılı bir örneği olan CS 2 yeni bir rekorun altına imza attı.

2012 yapımı Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) oyununa 2023 yılının eylül ayında büyük bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile birlikte oyunun adı Counter-Strike 2 olarak değiştirildi. Oyun hem oynanış hem de grafik bakımından yenilendi.

CS 2 Oyuncu Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Ücretsiz olarak oynanabilen CS 2 yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmiyor. SteamDB verilerine göre oyun 16 Şubat 2025 tarihinde 1 milyon 744 bin 15 oyuncu sayısına ulaşarak 24 saatlik eş zamanlı oyuncu rekoru kırdı. CS 2 daha önce bu sayıya ulaşamamıştı.

Counter-Strike 2 için düzenlenen turnuvaların oyuncu sayısına büyük bir katı sağladığı düşünülüyor. Öyle ki 2023 yılının mayıs ayında CS: GO Majour Şampiyonasında büyük bir rekorun altına imza atılmıştı. O dönem oyun 24 saatte 1 milyon 818 bin 773 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı.

Bu sayı, Counter-Strike tarihinde ulaşılan en yüksek sayı. Yani CS 2 bu tarihi rekoru kırmaya geçtiğimiz gün çok yaklaştı. Önümüzdeki aylar çok kritik olacak. Valve oyuncuların hoşuna gidebilecek güncellemeler ve rekabetçi etkinlikler sunmaya devam ederse CS 2 yakında 1.8 milyon sınırını aşarak yeni bir rekor kırabilir.

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