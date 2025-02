Batman Oyunlarında Dev İndirim! Efsane Oyunlar Çok Ucuzladı

Steam Batman oyunlarını oynamamış oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Popüler dijital mağazada kampanya kapsamında Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Collection, Batman: Arkham Origins ve daha pek çok yapım yer alıyor.

Bruce Wayne'in doğum gününe özel başlatılan kampanya 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Yüzde 80 oranında indirime giren Batman: Arkham Knight 19,99 dolardan (724 TL) 3,99 dolara (144 TL) düştü.

2023 yılında piyasaya sürülen Batman Arkham Origins yüzde 80 indirime girdi. Oyunun fiyatı 19,99 dolardan 3,99 dolara düştü. 91 Metacritic puanıyla dikkat çeken Batman: Arkham City - Game of the Year Edition yüzde 80 indirim ile 3,99 dolara satılmaya başladı.

91 Metacritic puanına sahip olan Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition da yüzde 80 indirime girdi. Oyunun fiyatı 19,99 dolardan 3,99 dolara düştü. Yüzde 90 indirime giren Injustice 2'nin fiyatı 49,99 dolardan (1.812 TL) 4,99 dolara (180 TL) düştü.

Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition, Batman: Arkham City - Game of the Year Edition, Batman: Arkham Knight ve Batman: Arkham Knight Season Pass'ın yer aldığı Batman: Arkham Collection yüzde 85 oranında indirime girdi. Bu paket 59,99 dolardan (2.175 TL) 8,99 dolara (326 TL) düştü.

Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Batman: Arkham Knight 19,99 dolar 3,99 dolar %80 Batman Arkham Origins 19,99 dolar 3,99 dolar %80 Batman: Arkham Asylum GOTY 19,99 dolar 3,99 dolar %80 Batman: Arkham Collection 59,99 dolar 8,99 dolar %85 Gotham Knights Deluxe Edition + Batman: Arkham Origins Bundle 99,97 dolar 20,76 dolar %79 Gotham Knights 59,99 dolar 11,99 dolar %80 Injustice 2 49,99 dolar 4,99 dolar %90 Injustice 2 Legendary Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90 Suicide Squad: Kill the Justice League 69,99 dolar 6,99 dolar %90 Watchmen: The End is Nigh Bundle 9,99 dolar 1,99 dolar %80 Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure 19,99 dolar 2,99 dolar %85

Batman serisinde en sevdiğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.