CS:GO Severlere Büyük Haber: Counter Strike 2 Yolda Mı?

Counter Strike veya kısaca CS, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir birinci şahıs nişancı türünde taktiksel aksiyon video oyunu serisidir.

Ayrıca Nexon tarafından geliştirilen Counter Strike Neo, Counter-Strike Online, Counter-Strike Nexon: Zombies ve Counter-Strike Online 2 adlı yan oyunları da mevcuttur.

Valve, geçtiğimiz mart ayında oyunseverlerin yolunu gözlediği Counter Strike 2’yi resmen duyurmuştu. Birçok yeniliği beraberinde getirecek oyunun, CS:GO’ya ücretsiz bir güncelleme olarak geleceği açıklanmıştı. Oyuncular da o zamandan beri yapımın çıkmasını bekliyordu.

Oyunun Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Valve’ın Counter Strike 2’nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, oyunun 27 Eylül Çarşamba günü çıkabileceğini gösteriyor.

Oyun devi CS2 o paylaşımda takipçilerine “Önümüzdeki çarşamba ne yapıyorsunuz?” sorusunu yöneltti. Birçok kullanıcı bu paylaşımı oyunun çıkış tarihi ile ilişkilendirdi.

Valve, CS2’yi ilk duyurduğunda oyunun yaz aylarında çıkacağını ifade etmişti. Bu yüzden 27 Eylül tarihiyle ilgili hâlen kesin bir şey söylemek mümkün değil.

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