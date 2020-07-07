Covid-19 Bağışıklığı Uzun Sürmeyebilir! Profesör'den Kritik Açıklama

Covid-19 bağışıklığı sanılanın aksine uzun sürmeyebilir. Covid-19 bağışıklığı kısa süreli olabilir. İşte koronavirüs bağışıklığı hakkında immünoloji profesörü tarafından yapılan açıklama.

Covid-19 Bağışıklığı Ne Kadar Sürüyor?

NTV'nin aktardığı habere göre, İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan bir immünoloji profesörü bağışıklığın sanıldığı kadar etkili olmayabileceği açıklamasında bulundu. Profesör Danny Altmann, bağışıklığın kırılgan gözüktüğünü ve ikinci dalga olması halinde koronavirüse yaklanan kişilerin de risk altında olduğunu söyledi.

Altmann açıklamasında şunları söyledi: "Bu halen oldukça öldürücü bir virüs ve çok hızlı yayılıyor. İnsanların halen bu gerçekle yüzleşmeye hazır olmadığını düşünüyorum."

Koronavirüste Son Durum: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

6 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 206.844 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.241'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.130 toplam entübe hasta sayısının ise 395 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 182.995 olarak açıklandı.