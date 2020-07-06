6 Temmuz Türkiye Koronavirüs Tablosu, 6 Temmuz Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden 6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 6 Temmuz Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 6 Temmuz Türkiye koronavirüs can kaybı kaç?

6 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 52.193 test yapıldığı ve 1.086 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti ve 2.315 kişi iyileşti.

6 Temmuz Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

6 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 206.844 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.241'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.130 toplam entübe hasta sayısının ise 395 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 182.995 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?"

Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000’i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/reGI7JppvG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2020

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