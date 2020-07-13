Covid-19 ile Enfekte Olanlar Bağışıklık Kazanmıyor Olabilir

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs ile ilgili pek çok detaya ışık tutmuş olsak da hastalığın yeni olmasından kaynaklanan bazı önemli soru işaretleri bulunuyor. Nitekim bunların arasında hastalıkla enfekte olanların bağışıklık kazanıp kazanmadığı ya da, eğer kazanıyorsa, bu bağışıklığın ne kadar sürdüğü de yer alıyor. Bazı yeni araştırmalara göre Covid-19 ile enfekte olanlar tekrar ve tekrar hasta olabilir. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Covid-19 ile Enfekte Olanlar Bağışıklık Kazanıyor mu?

King's College London tarafından yapılan tıbbi araştırmaya göre yeni tip koronavirüs ile enfekte olan ve iyileşen kişiler kısa bir süre sonra tekrar hasta olabilir. Bu durum, hastalığa yakalanıp iyileşen kişilerin bağışıklık kazanmayabileceğini ya da kazansa dahi bunun kısa süreli olabileceğini ortaya koyuyor.

Yapılan gözlemlerde yeni tip koronavirüs ile enfekte olanların yüzde 60 oranındaki kısmı iki hafta içerisinde hastalığa karşı koruyucu antikorlar geliştiriyor. Buna karşın yaklaşık üç ay gibi bir sürede antikora sahip kişilerin oranı yüzde 17 seviyesine kadar düşüyor. Bu da bağışıklık kazanmanın zor olduğu, bağışıklık kazananların da kısa vadeli bağışıklık geliştirdiği anlamına geliyor.

Yani bir aşı ya da tedavi bulunana kadar hastalıkla birden fazla kez enfekte olabileceğinizi hatırlatalım. Öte taraftan hastalıkla tekrar enfekte olunduğunda sürecin nasıl ilerleyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.