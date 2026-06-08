Crazy Taxi Hayranlarına Müjde! Yeni Oyun Duyuruldu

Sega, Crazy Taxi hayranlarına müjdeyi verdi. Stüdyo kısa bir süre önce serinin yeni oyunu Crazy Taxi World Tour’u tanıttı. Xbox, PlayStation, PC ve Switch 2 platformları için çıkışını gerçekleştirecek yapım oyuncuların ilgisini çekecek bazı yeniliklerle karşımıza çıkacak. İşte merak edilen detaylar!

Crazy Taxi: World Tour Neler Sunacak?

Crazy Taxi: World Tour serinin temel oynanış mekaniğini sürdürmeye devam ediyor. Oyuncular yine yolcu alıyor ve en kısa sürede hedef noktaya ulaştırmaya çalışıyor. Benzer şekilde puan sistemi de aracı nasıl sürdüğünüze bağlı olarak belirleniyor. Kısaca yeni oyunda önceki yapımlarda olduğu gibi taksici-yolcu ilişkisi korunuyor.

Crazy Taxi: World Tour'un haritası San Francisco'dan ilham alıyor.

Ancak bu Crazy Taxi: World Tour’da herhangi bir değişiklik olmadığı şeklinde yorumlanmamalı. Zira yapılan açıklamaya göre oyunda daha canlı ve daha yoğun bir açık dünya yer alacak. Bu kapsamda şehir trafiği artık daha yoğun olacak ve daha fazla yaya bulunacak. Bu da sürüşlerinizin daha adrenalin dolu olacağı anlamına geliyor. Ayrıca diğer araçları yoldan da çıkarabileceksiniz.

Oyunda hikaye modu mevcut. Bunun yanı sıra çeşitli görevler de bulunuyor. Hatta bu görevlerden birisinde 20 pizzayı farklı noktalara ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Hatta rampalardan geçtikçe pizzaların savrulduğunu ve sonrasında yeniden üst üste dizildiğini belirtelim. Buradaki asıl amaç pizzaları düşürmemek diyebiliriz. Ek olarak başka bir görevde ise taksinizle köpek balığı bile tutabiliyorsunuz.

Crazy Taxi: World Tour Ne Zaman Çıkış Yapacak?

Sega, Crazy Taxi: World Tour'un 2027 yılında çıkış yapacağını duyurdu. Maalesef şu an için oyunun tam çıkış tarihi belli değil. Öte yandan an itibariyle yapımın Steam gibi sayfalarına baktığımızda herhangi bir fiyat bilgisinin bulunmadığını görüyoruz. Şu an için oyunu sadece istek listenize ekleyebiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Crazy Taxi çocukluğumda sıklıkla oynadığım bir oyun diyebilirim. Bu nedenle yeni oyunun duyurusu beni fazlasıyla memnun etti. Açıkcası yapımın paylaşılan fragmanını izlediğimde bana çocukluğumdaki heyecanı hissettirdiğini söyleyebilirim. Kısacası Crazy Taxi: World Tour ilk çıktığında anda oynayacağım.