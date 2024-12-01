Cristiano Ronaldo ve MrBeast YouTube'u Fethetti: Peş Peşe Yayınlanan İki Video Milyonlarca Kez İzlendi!

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sahada yakaladığı önemli başarılarının yanı sıra sosyal medyada da 7'den 70'e pek çok kişinin ilgisini çeken içerikler üretiyor. Ünlü yıldız son olarak popüler YouTuber MrBeast ile iki yeni meydan okuma videosunda buluştu.

Geçtiğimiz aylarda açtığı YouTube kanalına ilgi çekici içerikler yükleyen Cristiano, geçtiğimiz hafta podcast programında MrBeast'i ağırladıktan hemen sonra ünlü YouTuber ile iki yeni videoyu da izleyicilerle buluşturdu.

Cristiano Ronaldo ve MrBeast Videoları, Dakikalar İçinde Milyonlarca İzleyiciye Ulaştı

Geçtiğimiz hafta ilk kez bir araya gelen YouTube'un en çok aboneye sahip bireysel kanalı MrBeast ve Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo sosyal medyayı adeta fethetmeye devam ediyor. Ronaldo'nun düzenlediği podcast programında özel bir video sözü veren ikili, geçtiğimiz saatlerde YouTube kanallarına birer yeni meydan okuma videosu yükledi.

Portekizli yıldız, kanalında MrBeast ile kaleye şut çekme yarışması yaptığı bir içeriği paylaşırken, MrBeast ise golf, Amerikan futbolu, atletizm gibi farklı kategorilerde ünlü sporcuların sıradan insanlar ile mücadele ettiği bir içeriği kanalında yayınladı. Videonun son bölümünde bir MrBeast takipçisi, 1 milyon dolarlık dev bir ödül için Ronaldo ile karşı karşıya geliyor.

İkilinin yeni videoları, saatler geçmeden 10 milyonlarca kez izlenmeyi başardı. Ronaldo'nun videosu güncel olarak 15 milyon izlenmeye ulaşırken, Mr.Beast'in içeriği 45 milyona dayanmış durumda.,

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