Cristiano Ronaldo YouTube Kanalı Açtı: Peki Kaç Abonesi Var?

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, YouTube kanalı açtığını resmen duyurdu. Peki, Instagram'da 636 milyon ve X'te 112 milyon takipçisi bulunan Portekizli golcünün YouTube'daki abone sayısı kaç?

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla YouTube kanalı açtığını duyurdu. Yıldız futbolcunun ''UR · Cristiano'' isimli kanalı bu makalenin yazıldığı sırada 1,18 milyon aboneye sahip. Bu sayının zaman geçtikçe katlanarak artması bekleniyor.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9