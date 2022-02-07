ABD’li Şirket Cruise, Robot Taksileri Kullanıma Açtı!

Sürücüsüz araç teknolojilerinin gelişimi son yıllarda giderek hız kazandı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otonom araçlar da insanlar tarafından talep görürken, ABD’nin sürücüsüz otomotiv şirketi Cruise, uzun bir süredir test ettiği robot taksilerini kullanıma sundu. ABD’nin San Francisco kentinde kullanıma sunulan robot taksiler, halk tarafından da ilgi gördü.

Kullanmak İsteyenler Form Dolduruyor

Uzun bir süredir çalışmaları devam eden robot taksileri şimdiye kadar yalnızca Cruise şirketinin CEO’su, test sürücüleri ve mühendisleri kullanabiliyordu. Şimdilik kentte az sayıda robot taksi bulunsa da bu tarz yenilikçi teknolojilerin halka açılması büyük bir önem taşıyor.

Cruise şirketinin yaptığı açıklamada, kent genelinde yenilikçi robot taksileri kullanmak isteyen kişilerin bir kayıt formu doldurması istendi. Şirketin internet sitesinde yer alan formun doldurulmasının ardından belirlenen kişiler araçlarla kentte gezintiye çıkabilecek. Şirket, araçların şimdilik az sayıda kullanıcıya hizmet vereceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, robot taksilerin saatte maksimum 48 kilometreye kadar çıkabildiği ve gün içerisinde saat 22:00 – 06:00 saatleri arasında kullanılması için yetkili yerlerden izinlerin alındığı belirtildi.

Ancak ABD’li yetkililer yine de araçların sisli ve hafif yağmurlu günlerde trafiğe çıkmasına izin vermedi.

Waymo İle Rekabet Kızışıyor

Bu alandaki ilk girişim 2020 yılında kullanıma sunulan Waymo ile gerçekleşmişti. Teknoloji devi Google'ın ana şirketi Alphabet'in yan kuruluşu olan Waymo'nun sunduğu robot taksi hizmeti ise Phoneix kentinde kullanılıyor.

Diğer yandan; Apple, General Motors, Uber, Tesla, Baidu, Zoox, Aptiv ve Argo gibi şirketlerin de dahil olduğu otonom teknolojili araç sektöründe rakiplerinin önüne geçen Waymo, son olarak 3 milyar dolarlık bir yatırım almıştı.