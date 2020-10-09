Sürücüsüz Taksi Waymo Sınırlı Olarak Hizmete Sunuldu!

2018 yılının başında yıl sonuna kadar tamamen sürücüsüz bir ticari hizmet başlatılacağını belirten Waymo, Aralık 2018'de Waymo One isimli bir hizmet duyurmuştu ve hizmet belirli bir grup tarafından test edilmeye başlanmıştı. İlk olarak belirli bir grup tarafından test edilmeye başlanan sürücüsüz taksi Waymo artık belirli bir bölge ile sınırlı olacak şekilde hizmete sunuldu. İşte geleceğin taksisi olarak bilinen hizmet ile ilgili tüm ayrıntılar!

Sürücüsüz Taksi Waymo Nedir?

Sürücüsüz taksi Waymo, iki yıl önce duyuruldu ve hizmetin test süreci o günden bugüne kadar adım adım ilerletti. Hizmet artık küçük bir grubu tarafından test edildiği günlere kıyasla çok daha büyük çaplı olarak kullanıma sunuluyor. Peki, Waymo insanlara tam olarak ne hizmeti sunuyor? İnsanlara ne tür faydalarının dokunulması bekleniliyor? Şoförsüz taksiler gelecekte yaygın olarak kullanılabilir mi?

Waymo, şoförü olmayan bir taksi hizmetidir. İnsanlar, bu tür teknolojileri geleceğin teknolojilerinden biri olarak görmektedir. Yolcuları belirli bir bölgeden alıp belirli bir bölgeye götüren teknolojinin gelecekte yaygın olarak kullanıma sunulması bekleniyor ancak arabanın "insan" bir şoförü olmadığı için teknoloji tamamen kusursuz bir hale gelmeden önce yaygın olarak kullanılması mümkün görünmüyor.

Waymo'nun halkın deneyimine sunulması, şirketin sürücüsüz taksi Waymo'nun yolcuları belirli bir noktadan belirli bir noktaya güvenli ve kusursuz bir şekilde götürebileceğini inandığı anlamına geliyor. Şirketin taksi hizmetini belirli bir bölgede kullanıma açık olarak sunmasının sonrasında ise insanların gözü teknolojinin dünya genelinde ne zaman kullanımına sunulabileceğine ilişkin sorulara çevrildi.

İnsanların kafasında meydana gelen şoförsüz taksi hizmeti ile ilgili soru işaretinin cevabının biraz da ekonomi ile alakalı olduğunu söylemek mümkün çünkü şirket yılın her çeyreğinde on milyonlarca hatta yüz milyonlarca dolar kaybediyor. Bu, Waymo teknolojisinin geliştirilme maliyetinden kaynaklanıyor. Şirketin yolcuların güvenliğini sağlamak üzere arabaları uzaktan izlettirdiği personellerinin olduğunu ve şirketin personellere bunu yaptıkları için ödeme yaptığını da unutmamak gerekiyor.

Waymo'nun daha fazla bölgede kullanıma sunulması için öncelikli bölgenin ayrıntılı bir haritasının oluşturulması gerekiyor. Şirketin hizmeti başka bölgelerde de kullanıma sunması için bölgenin tamamen güvenli olmasına da ihtiyacı var. Hizmet henüz kusursuz olmadığından yağmur, kar ve insanların yoğun olarak görüldüğü bir bölgede kullanıma sunulmasını beklemek mümkün değildir. Peki, Waymo'nun hizmeti hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.