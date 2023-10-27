Cruise Sürücüsüz Taksi Hizmetlerini Durdurdu! Sürücüsüz Taksiler Sona mı Eriyor?
Sürücüsüz taksileriyle bir süredir ABD'de hizmet veren Cruise, tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. İşte nedeni ve detaylar!
En popüler sürücüsüz taksi şirketlerinden Cruise, 'kamu güvenini yeniden kazanmak' için tüm sürücüsüz robot taksi operasyonlarını durdurdu.
Cruise Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin aldığı bazı kararlar neticesinde Cruise'un eyaletteki tüm sürücüsüz operasyonları durdurduğunu söyledi.
Cruise Sürücüsüz Taksi Hizmetlerini Neden Durdurdu?
Cruise, X'te yayınladığı bir yazıda "süreçlerini, sistemlerini ve araçlarını incelemek ve halkın güvenini kazanacak şekilde nasıl daha iyi çalışabileceklerini düşünmek için zaman ayıracaklarını" söyledi.
Cruise, denetimli otonom araç operasyonlarına devam edeceğini söyledi, bu da direksiyonun arkasında bir insan güvenlik operatörünün olacağı anlamına geliyor.
Kaynaklara göre Cruise'un bu kararı, Çarşamba günü öğleden sonra yapılan bir toplantı sırasında çalışanlarıyla yaptığı görüşmede alındı.
Şimdilik konuya dair başka bir gelişme bulunmuyor ancak son dönemde gelen tepki ve yaşanan sorunların ardından sürücüsüz taksilerin gelişime açık olduğu ortadaydı ve görünüşe göre Cruise da artık bunun farkında.
Otonom Sürüş Teknolojisi ve Gelecekteki Trafik
Otonom sürüş teknolojisi; araçların güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Yeni geliştirilen sistem olması sebebiyle birçok kişi tarafından tam bilinmiyor.
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