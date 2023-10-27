Cruise Sürücüsüz Taksi Hizmetlerini Durdurdu! Sürücüsüz Taksiler Sona mı Eriyor?

En popüler sürücüsüz taksi şirketlerinden Cruise, 'kamu güvenini yeniden kazanmak' için tüm sürücüsüz robot taksi operasyonlarını durdurdu.

Cruise Perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin aldığı bazı kararlar neticesinde Cruise'un eyaletteki tüm sürücüsüz operasyonları durdurduğunu söyledi.

Cruise Sürücüsüz Taksi Hizmetlerini Neden Durdurdu?

Cruise, X'te yayınladığı bir yazıda "süreçlerini, sistemlerini ve araçlarını incelemek ve halkın güvenini kazanacak şekilde nasıl daha iyi çalışabileceklerini düşünmek için zaman ayıracaklarını" söyledi.

Cruise, denetimli otonom araç operasyonlarına devam edeceğini söyledi, bu da direksiyonun arkasında bir insan güvenlik operatörünün olacağı anlamına geliyor.

Kaynaklara göre Cruise'un bu kararı, Çarşamba günü öğleden sonra yapılan bir toplantı sırasında çalışanlarıyla yaptığı görüşmede alındı.

Şimdilik konuya dair başka bir gelişme bulunmuyor ancak son dönemde gelen tepki ve yaşanan sorunların ardından sürücüsüz taksilerin gelişime açık olduğu ortadaydı ve görünüşe göre Cruise da artık bunun farkında.

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