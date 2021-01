Bu CS: GO Silah Kaplaması 150 Bin Dolara Satıldı!

CS: GO silah kaplaması (skin) rekor bir ücrete satıldı. Günümüzde hala popülerliğini devam ettiren Counter Strike: Global Offensive’da silah kaplamaları, her ne kadar herhangi bir ek işlevsellik sunmasa da çok yüksek ücretlere satılabiliyor. Peki, silah kaplamaları sadece görünümü değiştirdiği halde neden bu kadar yüksek fiyatlara sahip?

21 Ağustos 2012 yılında çıkışını gerçekleştiren Counter Strike: Global Offensive, serinin önceki oyunları gibi kısa sürede dünya genelinde çok popüler hale gelmeyi başarmıştı. Valve tarafından Source oyun motoru ile geliştirilen video oyunu için 2013 yılında Arms Deal isimli bir güncelleme yayımlanmıştı. Bu güncelleme yayımlandığı günden itibaren silah kaplamaları, oyunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

CS: GO’da bazı maçların ardından oyuncuların envanterine kasalar ekleniyor. Oyuncular, envanterlerine eklenen kasayı açmak için anahtara ihtiyaç duyuyor. Anahtarların da belirli bir ücret karşılığında satıldığını belirtelim. Oyun kasalarından çok değerli silah kaplamaları çıkabiliyor. Oyuncular kasalardan çıkan skin’leri ister kullanabiliyor ister Steam üzerinden satışa sunabiliyor. Böylece Steam kullanıcıları, oyun oynayarak ciddi paralara sahip olabiliyor.

ROFL isimli bir Twitter kullanıcısı, 14 Ocak 2021 tarihinde bir arkadaşına silah skin koleksiyonunu satmasına yardım ettiğini söylemişti ve koleksiyonda yer alan skin’leri paylaşmıştı. İlgilenenlerin Steam ve Twitter üzerinden ulaşabileceğini belirten ROFL, paylaştığı tweette, 300 bin doların altında teklifi kabul etmeyeceğini söylemişti. ROFL, koleksiyonda yer alan silah kaplamalarını ayrı ayrı satın almak isteyen oyuncular için elektronik tablo da paylaşmıştı.

Sold for $150k. Let’s move onto next ones. Link to google sheet in previous tweets pic.twitter.com/AGLQuRyNWh

Twitter kullanıcısı, 15 Ocak 2021 tarihinde bir tweet daha atarak AK 47 silahına ait bir kaplamanın 150 bin dolara satıldığını duyurdu. Böylece Counter Strike: Global Offensive tarihinde ilk kez bir skin 150 bin dolara satılmış oldu. Ak-47 Case Hardened olarak isimlendiren kaplama, Arms Deal koleksiyonunda ve video oyununa eklenen ilk silah kasasında yer alıyordu. Kaplamanın üzerinde StatTrak™ Technology Bearing 4 Titan Katowice 2014 etiketi bulunuyor.

Söz konusu skin’in bu kadar yüksek fiyata satılması, çok sayıda oyuncuyu oldukça şaşırttı. CS: GO tarihinin en yüksek silah kaplaması satışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

