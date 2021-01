Sıradaki Steam İndirimlerinin Tarihi Sızdırıldı

Steam mağazasındaki bir sonraki indirim dönemi yaklaşıyor. SteamDB ise merak edilen tarihleri sızdırarak bizi bekleyişe geçirtti. Sıradaki Steam indirimlerinin tarihi ne zaman? Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi 2021 ne zaman başlıyor? İşte o tarihler!

İndirimler Steam mağazasında yılın hep aynı dönemlerinde gerçekleşiyor ve haliyle hangisinin hangi tarih aralıklarında gerçekleşeceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Tabii ki Valve tam tarihleri ender olarak duyuruyor ve çoğu zaman da sızdırıldığı için tahmin etmeye de gerek kalmıyor. Mesela geride bıraktığımız yılın Yaz, Sonbahar ve Kış indirimleri SteamDB aracılığı ile sızdırılmış ve tam isabet etmişti. Bir benzeri yeniden yaşanacakmış gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi SteamDB, Valve ile herhangi bir bağlantısı olmayan ve Steam ilgili olarak ilerleyen zamanlarda gündeme gelecek olan gelişmeleri takip edip önceden haber veren bir site oluyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, mağazada başlayacak olan indirimlerin tarihlerini son derece isabetli bir şekilde aktarıyor ama tabii ki bunları her zaman olduğu gibi söylenti olarak bizlere sunuyor.

Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göre, Steam Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi 2021 tarihleri ortaya çıktı. Bahsi geçen bilgi, Steam ortaklarına gönderilen e-posta ile sızdırıldı ve 11 - 15 Şubat 2021 aralığında gerçekleşecek.

The @Steam Lunar New Year Sale 2021 will run from 11th February to 15th.



Leaked from an email to Steam partners, and you know, the Chinese New Year is on 12th 😉https://t.co/FINTCW7BV2#SteamDeals pic.twitter.com/67NGmJZjUb