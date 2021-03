CS:GO'nun Geliştiricileri D&D Temalı Oyun Yapıyorlar

Yeni Dungeons & Dragons oyunu, verilen iş ilanı ile ortaya çıktı. Markanın evreninde geçen açık dünya bir AAA Rol Yapma Oyunu’na ne dersiniz? O zaman ilanın detayları için haberimizi okumaya devam edin, sevgili Tamindir takipçileri.

Masaüstü Rol Yapma Oyunu Dungeons & Dragons markası oldukça eskilere dayanıyor. İlk olarak 1974 yılında Tactical Studies tarafından yayıncılığı yapılmıştı. Sonrasında ise adına birçok oyun ve film yapılmış ve kültürel göndermelerde bulunulmuştu.

Popülerliğini halen devam ettiren Dungeons & Dragons markasının yayıncılığı 1997 yılından bu yana Wizards of the Coast tarafından yapılıyor. Şirketinin başkanı Chris Cocks ise 2019 yılının sonlarına doğru markanın evrenine dayandırılan yedi ila sekiz oyunun üzerinde çalışılmakta olduğunun müjdesini vermişti. Bunlardan ikisini halihazırda biliyoruz. Halen Erken Erişim aşamasında olan Baldur’s Gate 3, diğeri ise geliştirilmesine devam edilen Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Görünüşe göre listedeki oyunlardan biri hakkındaki ilk detaylar Hidden Path Entertainment tarafından Twitter üzerinden paylaşılan iş ilanı sayesinde belli oldu.

Hidden Path Entertainment, bildiğiniz üzere ilki 2008 yılında çıkan Defense Grid serisinin yaratıcısı konumunda bulunuyor. Stüdyo aynı zamanda Valve ile Counter-Strike Global Offensive ve Ensemble Studios ile de Age of Empires II HD üzerinde çalışmıştı.

Hidden Path is hiring! We are in development on a AAA, third-person, open-world fantasy RPG that will be taking place inside the Dungeons & Dragons franchise.

