ESIC, CS:GO Şike Soruşturması İçin FBI ile Çalışmaya Başlıyor

Esports Integrity Commission (ESIC), CS:GO şike soruşturması için FBI ile çalışmaya başlayacağını açıkladı. Soruşturma kapsamında Counter-Strike: Global Offensive'deki kendi maçlarında şike yapan oyunculara ve bahis kuruluşlarına ışık tutulmaya başlanacak.

CS:GO Şike Soruşturması İçin ESIC ile FBI İş Birliğine Gidiyor

E-spor dünyası, geçmişten günümüze kadar düzenlenen turnuvaların önemli bir kısmında maçların yasa dışı bahis ve şike ile bir bağlantı olduğunun turnuva organizatörleri tarafından tespit edildiğine şahit oldu ancak görünüşe bakılırsa sorun o kadar büyük ki Kuzey Amerika'da yaşanan sorunların önüne geçmek için Federal Soruşturma Bürosu ile iş birliğine gidilme kararı alındı.

İş birliği ilk kez Esports Integrity Commission üyelerinden Ian Smith'in YouTube'da bir kanala verdiği röportajda duyuruldu. ESIC, Avustralya'da dönen Counter Strike şikeleri ile başa çıkmak için Victoria Polisi ile beraber çalışan bir kuruluştur fakat sorun tahmin edileceğinden çok daha büyük olduğu için soruşturmada daha da derinlere inme çalışmalarına başlandı.

Smith, "slash32" ismi ile bilinen YouTuber'a verdiği bir röportajda uzun bir süreden beri küçük fakat önemli bir oyuncu grubunun şike olaylarına dahil olduğunu içeren bir soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı.

Smith'in videoda kullandığı ifadelere göre bazı oyuncular, maçları normal bir şekilde oynamak yerine bahis kuruluşlarından rüşvet alarak şike olaylarına karışmış oluyor. Şike olaylarının özellikle CS:GO gibi bir oyunda çok uzun bir zamandan beri devam ettiğini açıklayan Smith, soruşturma kapsamında daha çok derinlere inmek için Federal Soruşturma Bürosu ile çalışmaya başlandığını söyledi.

Smith, şike ile ilgili bir bağlantısı olan e-spor oyuncularının bir suç işlediğinin altını çizerek birkaç hafta içerisinde suç duyurusunda bulunulabileceğini de sözlerine ekledi. Komisyon üyesi, önümüzdeki 10 gün ila 2 hafta içinde soruşturmanın detaylarının halka açık bir şekilde paylaşılabileceğini öngördüğünü belirtti.

Avustralya'da bu tür suçların ceza karşılığı olduğunu vurgulayan Smith, o bölgede açılmış çok fazla dava olduğunu fakat bu davaları açıklamamaları gerektiğini ifade etti. Smith'e göre ayrıca söz konusu gruptaki kişiler bahse giren kişilerden oluşmuyor. Bu grubun içerisinde ayrıca maçların sonucunu değiştirebilecek eylemlere başvuran kişiler de yer alıyor.