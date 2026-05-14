20 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Geliyor! Sürekli Sağlık Takibi Yapacak

Realme, yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, Realme Watch S5 olarak adlandırılacak olan modelinin tanıtım tarihini paylaştı. Cihaz, uzun pil ömrü, gelişmiş sağlık takibi ve yapay zeka asistanı gibi özellikleri ile ön plana çıkacak. Öte yandan sporcular için de büyük avantajlar içerecek.

Realme Watch S5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme Watch S5, 22 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Bu tanıtımla birlikte akıllı saatin eksik olan bütün özellikleri netlik kazanacak. Buna ek olarak renk seçenekleri ve fiyat gibi ayrıntılar da açıklığa kavuşacak. Bu arada marka, akıllı saatin özellikleri ile ilgili şimdiden önemli bilgiler paylaşarak çoğu soru işaretini ortadan kaldırdı.

Realme Watch S5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Watch S4'ün e-SIM özellikli sürümü için 136 dolar (6 bin 179 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Bluetooth versiyonu ise 109 dolarla (4 bin 952 TL) piyasaya sürülmüştü. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Realme Watch S5'in başlangıç fiyatının da 140 dolar (6 bin 360 TL) civarında olabileceğini söylemek mümkün. Türkiye'de satılması hâlindeyse fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 9 bin TL'yi bulacaktır.

Realme Watch S5 Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an Türkiye'de Realme Band 2 satılsa da markanın diğer modelleri satışta değil. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda Realme Watch S5'in de Türkiye'ye gelme ihtimali oldukça düşük kalıyor. Elbette ki konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı. O yüzden planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu unutmamak gerekiyor.

Realme Watch S5'in Özellikleri Neler Olacak?

Pil Ömrü: 20 güne kadar

20 güne kadar Spor Modu: 110

110 Sürekli Sağlık Takibi: Mevcut

Mevcut Yapay Zeka Asistanı: Mevcut

Mevcut Ekran Parlaklık Değeri: 1500 nit

Realme Watch S5'in Ekran Parlaklık Değeri Nasıl Olacak?

AOD (Her Zaman Açık Ekran) özelliğine sahip olan Realme Watch S5, 1500 nit maksimum parlaklığa sahip olacak. Böylece gün ışığı altında ekranı görmek kolaylaşacak. Bu arada 360 x 360 piksel çözünürlük sunan Realme Watch S'in 1,3 inçlik IPS LCD ekranla geldiğini hatırlatalım. LCD ekran, AMOLED ya da OLED ekran kadar canlı bir görüntü sağlayamıyor ancak söz konusu modelin 2020 yılında piyasaya sürüldüğünü göz önüne alırsak Watch S5'in daha gelişmiş ekran özellikleri ile geleceğini söyleyebiliriz.

Realme Watch S5 Suya Dayanıklı Olacak mı?

Yeni cihaz, 5 ATM su dayanıklılığına sahip olacak. Bu da günlük hayatta karşılaşılabilecek olan su sıçraması gibi kazalardan etkilenmeyeceği anlamına geliyor. Kullanıcı elini yıkayabilir, yağmur atıştırırken yürüyebilir. Akıllı saatin gelen sudan etkilenip etkilenmeyeceği hakkında düşünmesine gerek olmayacak.

Realme Watch S5'in Spor ve Sağlık Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı saat, 110 farklı spor modu içerecek. Bu sayede kullanıcılar da pratik bir şekilde aktivite takibi yapabilecek. Öte yandan akıllı saat, sürekli olarak kullanıcının sağlık durumunu takip edecek. Yapay zeka destekli asistana da sahip olacak cihazda sadece sesli komutlar vererek yardım alabileceksiniz.

Realme Watch S5'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidecek?

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre akıllı saat, tek şarjla 20 güne kadar pil ömrü sağlayacak. Bu kullanım süresi, özellikle sık sık uzun seyahatler yapan kişiler açısından önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazını sık sık şarj etmeyi sevmeyenlerin de kafasında "acaba şarjı bitecek mi" gibi sorular oluşturmayacak. Bu arada geçen yılın sonunda tanıtılan Realme Watch 5, standart kullanımda 16 güne kadar pil ömrü sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

Editörün Yorumu

Realme Watch S5'in özellikle pil ömrü ile ön plana çıkacak bir akıllı saat olduğu kanaatindeyim. Diğer yandan sürekli olarak sağlık takibi yapacağı için de akıllı saat arayışında olanların dikkatini çekecektir. Tabii, ekran tarafında önemli bir iyileştirme yapılması gerek ki AOD özelliği olduğu için ben bu modelde AMOLED ekranın tercih edileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde bu kadar uzun pil ömrü sunması mümkün olmayacaktır. LCD ekran pikselleri tek tek aydınlatamadığı için AOD özelliği şarjın hızlıca azalmasına neden olacaktır.