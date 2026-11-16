Huawei Mate X8 Geliyor! Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Huawei yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan bir duyuru ile birlikte Mate X8'in tanıtım tarihi belli oldu. Duyuruya göre telefon çok yakında tanıtılacak. Daha önce paylaşılan görüntüler, telefonun önceki Mate X modelleri gibi içe doğru katlanacağını gösteriyor. Bu arada cihazda yüksek batarya kapasitesi bulunacak.

Huawei Mate X8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate X8, 24 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Mate X7, 2025 yılının Kasım ayında tanıtılmıştı.

Huawei Mate X8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Mate X7, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate X8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Huawei Mate X8'in Özellikleri Neler?

Özellik Huawei Mate X8 Dış ekran 6,5 inç İç ekran 8,15 inç Ana kamera 50 megapiksel, değişken diyafram Periskop telefoto kamera 50 megapiksel Batarya kapasitesi En az 6.000 mAh Standart sürüm 12 GB RAM, 256 GB / 512 GB depolama Koleksiyon sürümü 16 GB RAM, 512 GB / 1 TB depolama

Huawei Mate X8'in Ekranı Nasıl Olacak?

İddiaya göre Mate X8'in dış ekranı 6,5 inç, iç ekranı ise 8,15 inç büyüklüğünde olacak. Her iki panelin de Mate X7'de kullanılan ekranlardan biraz daha büyük olması bekleniyor. Bu arada Mate X7'de 2210 x 2416 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Huawei Mate X8'in Kamera Özellikleri Neler?

Ana kameranın değişken diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel çözünürlüklü bir sensör kullanacağı öne sürüldü. Değişken diyafram, kameranın lensinden geçen ışık miktarını ayarlamasını sağlıyor. Örneğin aydınlık ortamlarda ışık miktarı azaltılırken karanlık ortamlarda daha fazla ışık alınabiliyor.

Periskop telefoto kameranın 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. Periskop telefoto kamera, uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla çok daha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasını sağlıyor. Bu arada telefonun 10x optik yakınlaştırma sunan Ruiying Z10 kamera aksesuarıyla da uyumlu olacağı öne sürüldü.

Editörün Yorumu

Katlanabilir telefon, büyük ekran sayesinde film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada 10x optik yakınlaştırma sunan Ruiying Z10 kamera aksesuarının özellikle doğa fotoğrafçılığında önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca katlanabilir telefonun yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.