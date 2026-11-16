Harry Potter Dizisinin 1.5 Dakikalık Sahnesi Paylaşıldı

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HBO'nun uzun bir süredir merakla beklenen yeni Harry Potter dizisine dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Harry Potter dizisinin bir sahnesi izleyiciler ile buluştu.. Hogwarts'ın Büyük Salonu'nda geçen 1.5 dakikalık videoda öğrenciler ve Dumbledore yer alıyor.

Harry Potter Dizisinin Görüntüleri Neler Sunuyor?

YouTube üzerinden paylaşılan 1.5 dakika uzunluğundaki videoda Hogwarts öğrencileri boş yemek masalarına elleriyle vurarak Dumbledore'un adını söylüyor. John Lithgow'un canlandırdığı okul müdürü salona geldiğinde Harry, Ron ile konuşuyor. Dumbledore parmaklarını şıklattığında masalar bir anda yemeklerle doluyor. Yemeklerin ardından tabaklar kayboluyor ve yerlerini pastalarla çeşitli tatlılar alıyor.

Harry Potter Dizisinde Hangi Oyuncular Var?

Dominic McLaughlin (Harry)

Alastair Stout (Ron)

Arabella Stanton (Hermione)

John Lithgow (Albus Dumbledore)

Janet McTeer (Minerva McGonagall)

Paapa Essiedu (Severus Snape)

Nick Frost (Rubeus Hagrid)

Bel Powley (Petunia Dursley)

Daniel Rigby (Vernon Dursley)

Yeni Harry Potter Dizisi Ne Anlatacak?

HBO, Rowling'in kitaplarına bağlı kalarak büyücülük dünyasını filmlerdekinden daha ayrıntılı anlatmayı hedefliyor. 2001-2011 yılları arasında yayınlanan film serisinde kitaptaki bazı olaylar ve yan karakterler sınırlı süre nedeniyle yeterince işlenememişti.

Dizinin bölüm formatı, Hogwarts'taki derslere, öğrencilerin günlük yaşamına ve öğretmenlerin hikâyelerine daha fazla zaman ayrılmasını sağlayacak. Kitapları okuyanlar için bu ayrıntılar, daha önce beyaz perdede göremedikleri sahneleri izleme fırsatı sunabilir.

Harry Potter Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

HBO'nun yeni Harry Potter dizisinin ilk bölümü 25 Aralık tarihinde HBO Max üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Dolayısıyla dizinin izlenebilmesi için HBO Max aboneliği gerekecek. Bu arada dizinin diğer bölümlerinin hangi tarihlerde yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Harry Potter filmlerini izleyenler için dizinin en büyük avantajı, kitaplarda anlatılan ama filmlerde yeterince yer bulamayan ayrıntılara yer verilecek olması. Kitapları okumadan yalnızca filmleri takip eden izleyiciler de hikâyenin daha önce karşılaşmadıkları bölümlerini görebilecek. Yine de dizinin başarısını belirleyecek konu, her kitabı kaç bölüme sığdırdığı değil, bu süreyi ne kadar iyi kullandığı olacak.