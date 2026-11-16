Herkes Bu Oyunu Oynuyor! Yeni Bir Rekor Kırdı

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SCS Software tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2 (ETS 2), uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Öyle ki oyun Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı ile önemli bir başarı elde etti. Oyun aynı anda çok fazla sayıda oyuncu tarafından oynandı.

Euro Truck Simulator 2'nin Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı Kaç Oldu?

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Euro Truck Simulator 2, Steam'de 101 bin 783 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşarak rekor kırdı. 16 Kasım'da gerçekleşen bu rekor, 2012'de satışa sunulan oyunun bugüne kadarki en yüksek eş zamanlı oyuncu sayısı oldu.

Eş zamanlı oyuncu sayısındaki bu artışın birden fazla nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki oyunun indirime girmesi. ETS 2'nin standart sürümü, kampanya kapsamında 10.59 dolar (533 TL) yerine 2.52 dolar (126 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Kampanya 24 Kasım'da sona erecek. Bunun yanı sıra oyuna geçtiğimiz haftalarda otobüs şoförlüğü yapmayı sağlayan yeni bir DLC yani indirilebilir içerik de geldi.

Euro Truck Simulator 2 Otobüs DLC'sinde Hangi Araçlar Var?

Euro Truck Simulator 2'nin Coaches isimli DLC'sinde tır yerine yolcu otobüsü kullanıyoruz. Şu anda bu DLC'de Scania Touring, Volvo 9700 DD ve MAN Lion's Coach bulunuyor. İlerleyen zamanlarda oyuna daha fazla otobüsün eklenmesi bekleniyor.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2'de tır kullanarak farklı şehirler arasında yük taşıyoruz. Aldığımız yükü belirlenen noktaya zamanında ve mümkün olduğunca hasarsız ulaştırmamız gerekiyor. Bunun yanında kullandığımız tırları kişiselleştirebiliyor, kendi nakliye şirketimizi kurup yönetebiliyoruz. Yeni tırlar alarak şirketi büyütme imkânına da sahibiz.

Oyunda trafik kurallarına uymak da önemli. Kırmızı ışıkta geçmek veya başka araçlara çarpmak para cezasına neden oluyor ve kazancımızı azaltıyor. 79 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki son kullanıcı incelemeleri ise "Son Derece Olumlu" durumda.

Editörün Yorumu

Euro Truck Simulator 2'nin 14 yıl önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde popülerliğini devam ettirmesinin büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunun kırılmasında hem Steam'deki kampanyanın hem de yeni otobüs DLC'sinin etkili olduğunu düşünüyorum.