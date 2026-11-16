16 GB RAM'li OSTA O1 Pro Geliyor! Kirin İşlemcisi ve Dahası

Huawei'nin yeni markası OSTA, ilk telefonlarını 20 Kasım'da tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte OSTA O1 Pro'nun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Geniş ekrana sahip telefon, Huawei Pura X View'a çok benziyor. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda Kirin işlemcisi bulunacak.

OSTA O1 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Özellik OSTA O1 Pro Ekran 6,39 inç LTPS düz ekran Çözünürlük 1.5K Ekran oranı 16:9.5 Çerçeve kalınlığı Yaklaşık 1,05 mm İşlemci Kirin 9030 RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka kamera Çift kamera

OSTA O1 Pro'nun Ekranı Nasıl Olacak?

6,39 inç büyüklüğündeki LTPS ekranın 1.5K çözünürlük sunması bekleniyor. 16:9.5 görüntü oranı, telefonun standart modellerden daha geniş bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Bu, yatay video izlerken ve geniş görüntü alanı gerektiren uygulamaları kullanırken avantaj sağlayacaktır. Ekranın dört kenarındaki çerçeveler yaklaşık 1,05 mm kalınlığında olacak. Bu da ön yüzeyde ekranın kapladığı alanı artırıyor.

OSTA O1 Pro Kaç GB RAM'e Sahip Olacak?

İddiaya göre O1 Pro, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 51 2GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek göreceğiz. iki RAM ve üç depolama kapasitesi seçeneğiyle satışa sunulacak. Pura X View'da 12 GB RAM bulunuyor. Bu modelin depolama seçenekleri arasında 256 GB, 512 GB ve 1 TB mevcut.

OSTA O1 Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre telefon gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alacak. Huawei Pura X View'da ise Kirin 9030S işlemcisi tercih edilmişti. Kirin 9030S işlemcisinde 2.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.15 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.62 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

OSTA O1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OSTA O1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Huawei'nin Pura 90s Pro Max ve Pura 80 Pro olmak üzere pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OSTA O1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Geniş ekrana sahip bir telefonda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu düşünüyorum. Bu arada cihazın tasarımını çok beğendim. Çok şık bir görünüme sahip olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ince çerçevelere sahip olması da önemli bir avantaj sağlayacak.