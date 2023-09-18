Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Elon Musk Bir Araya Geldi: Neler Konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Türkiye Yatırım Konferansı için geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Ziyareti sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk ile Türkiye'nin teknolojik ilerlemelerini, dijital Türkiye vizyonunu ve ulusal yapay zekâ stratejisini görüştü. Erdoğan ayrıca Tesla'yı 7. fabrikasını Türkiye'de kurmayı düşünmeye çağırdı ve şirketin TOGG ile elektrikli otomobil pazarına girişini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk'a Tesla'nın 7. Fabrikasını Türkiye'de Kurmasını Önerdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında Türkiye ile SpaceX arasında potansiyel iş birliği önerdi ve Musk'ı İzmir'deki Teknofest etkinliğine katılmaya davet etti. Türkiye'nin teknolojideki önemine ve İHA'lardaki başarısına vurgu yaptı.

Buna karşılık Musk, gelişmiş SİHA'ların savaşta gelecekte oynayacağı role olan inancını dile getirdi ve Bayraktar İHA'larına yönelik küresel ilgiyi takdir etti. Musk ve Erdoğan arasındaki görüşme Musk'ın Türkevi'nden ayrılmasından önce yaklaşık 45 dakika sürdü.

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