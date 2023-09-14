Teknoloji Liderleri Yapay Zeka İçin Bir Araya Geldi: Elon Musk'tan Önemli Açıklamalar!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Senato'nun çoğunluk lideri Chuck Schumer tarafından bir araya getirilen önde gelen teknoloji endüstrisi liderlerinin tarihi toplantısında, yapay zekâ (AI) teknolojisinin potansiyel tehlikeleri hakkında bir uyarıda bulundu.

Kapalı kapılar ardında yapılan toplantı Meta'dan Mark Zuckerberg, Microsoft'tan Bill Gates, Alphabet'ten Sundar Pichai ve OpenAI'nin kurucusu Sam Altman gibi etkili isimleri bir araya getirdi. Musk, binadan ayrılırken proaktif düzenleme ihtiyacını vurguladı ve bunu farklı insan grupları arasındaki bir savaştan ziyade uygarlık güvenliğinin önemine bağladı.

Elon Musk, Yapay Zekanın Medeniyet Riski Oluşturduğunu Düşünüyor

Musk, yapay zekânın toplum için önemli bir "medeniyet riski" oluşturduğunu vurguladı ve ciddi sonuçlarını hafifletmek için proaktif düzenleme çağrısında bulundu.

Musk ayrıca, yapay zekâ gelişmelerini denetlemek ve güvenlik standartlarını sağlamak için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Federal Havacılık İdaresi gibi düzenleyici kurumlara benzer bir devlet yapay zekâ ajansı kurulmasını önerdi.

Diğer teknoloji liderleri de yapay zekâ gelişiminin ve düzenlemelere dengeli bir yaklaşımın önemini yineledi. Mark Zuckerberg, "güvenlik ve erişimin" kritik kaygılar olduğunu vurgulayarak, kongreyi inovasyonu ve güvenlik önlemlerini desteklemek için yapay zekâ ile ilgilenmeye çağırdı.

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