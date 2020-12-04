Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Aşısı Olacak Mı? Açıklama Yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak mı? Cuma namazı çıkışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmayacağı soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı yaptıracak mı? İşte açıklama.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs Aşısı Olacak Mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler tarafından "koronavirüs aşısı yaptıracak mısınız?" sorusu soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Aşı olmam konusunda bir sıkıntım yok. Sağlık için gerekeni yapar örnek olurum. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır. Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor."

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Aralık'ta 20 milyon aşının geleceği paylaşıldı. 11 Aralık'ta sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılacak. Bakan Koca "11 Aralık'tan sonra sağlık çalışanlarına aşılama başlayacak" dedi.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: