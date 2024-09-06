Cumhurbaşkanı Erdoğan Sanal Oyunlar Hakkında Açıklama Yaptı: "Yeni Düzenlemeleri Hayata Geçireceğiz!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı için düzenlenen bir toplantıda son dönemde ülke gündemine sıkça gelen sanal oyunlar hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, söz konusu oyunla hakkında yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti. Detaylar haberde.

Sanal Oyunlar İçin Yasal Düzenlemeler Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında son dönemde ülke gündeminde epey yer edinen sanal oyunlara da değinen Erdoğan, söz konusu plaformlar adına yeni yasal düzenlemelerin yakında yürürlülüğe koyulacağını ifade etti.

"Teknoloji ile bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşılaştığı riskler da artıyor. Oyun platformlarının evlatlarımızı nasıl zehirlediğine şahit oluyoruz. Bu oyunlarla sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyorlar" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital dünyanın kaotik yapısının pek çok tehdidi de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roblox'a getirilen erişim engeli hakkında ise, "Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir." açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı, açıklamalarında vurguladığı sanal oyunların yol açtığı kötü alışkanlıkları çoçuklardan uzak tutulması gerektiğini dile getirerek, "Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, zorbalık istismar gibi durumlara karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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