Yeni Bir Takip Kartı Tanıtıldı: Sık Sık Cüzdanınızı Kaybediyorsanız Bu Kart Tam Sizlik!

Nomad bugün, iPhone ile takip edilebilmesi için cüzdanda taşınmak üzere tasarlanmış süper ince Find My özellikli bir kart olan Tracking Card'ı (Takip Kartı) piyasaya sürdü.

Takip Kartı yaklaşık iki kredi kartı kalınlığında, bu nedenle cüzdanda çok fazla yer kaplamıyor. Ayrıca kredi kartı boyutunda olması nedeniyle diğer kartların yanında taşınabiliyor. Şu anda piyasada birkaç Find My kartı var ve Nomad'in bu kartı 2mm ebatıyla mevcut olan en ince kartlar arasında.

Siyah plastik kartın bir tarafı logo dışında büyük ölçüde düz ve diğer tarafında kartın içindeki donanımı temsil eden açık gri çizgilerle ikinci bir ince Nomad logosu bulunuyor.

Nomad'in Takip Kartı Neler Yapabiliyor?

Kartın üzerinde Find My'a eklemek için basılan gizli bir düğme var ve çok kolay bir şekilde kartınızı eşleştirebilirsiniz. Buradan bir isim ve simge verilebilir ve diğer Find My öğeleri ve Find My özellikli Apple aygıtlarıyla birlikte izlenebilir.

Nomad'in Takip Kartı iPhone'unuza Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Find My, yanınızdaysa mevcut konumu veya Find My ağı ile konumu tespit edilmişse Takip Kartı'nın bilinen son konumunu sağlayabiliyor.

Nomad'in Takip Kartı'nın belki de en iyi özelliği pilidir. İçindeki pil, kartı Qi tabanlı bir şarj cihazına takarak şarj edilebiliyor. Şarj hâlindeyken kart üzerindeki küçük kırmızı bir LED ışığı yanıyor ve tam şarj olduğunda ışık yeşile dönüyor ve şarj cihazı bağlı olmadığında sönüyor.

Nomad'in belirttiğine göre tek bir şarj yaklaşık beş ay dayanabiliyor, bu nedenle sık sık şarj edilmesi gerekmiyor. Nomad ayrıca Takip Kartı'nın IPX7 su geçirmezlik özelliğine sahip olduğunu söylüyor, yani kart ıslansa bile herhangi bir soruna yol açmıyor.

Bu Takip Kartı şu anda globalde 40 dolarlık fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Ürünün ülkemize gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz.

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