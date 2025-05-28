Cyberpunk 2 Resmen Duyuruldu! İşte Çıkış Tarihi

CD Projekt Red, bugün yatırımcılar için finansal raporunu paylaştı. The Witcher 3: Wild Hunt oyununun 60 milyon satış barajını aştığını aktaran şirket, Cyberpunk 2077'nin ardından Cyberpunk 2 için önemli bir açıklama yaptı.

Firma, Cyberpunk 2 için ön geliştirme aşamasının başladığını duyurdu. Yani artık fikir ve konsept planlama dönemi sona erdi. Peki bu ne anlama geliyor ve Cyberpunk 2 ne zaman çıkacak?

Cyberpunk 2 Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Gelen bilgilere göre şirket, Cyberpunk 2 için ABD'nin Boston kentinde yeni bir ekip kurdu. Tabii ekip kuruldu fakat şu anda kaç kişiden oluştuğu bilinmiyor. Bu yıl boyunca ekibe birçok kişi dahil edilecek.

CD Projekt Red'in The Witcher 4'e odaklandığı için Cyberpunk 2'de yavaş yavaş ilerleyeceği söyleniyor. Tabii bu yüzden çıkış tarihi de pek yakın olmayacak. Şirket CEO'sunun söylediklerine göre oyunun en iyi ihtimalle 2030'dan önce gelmeyeceği tahmin ediliyor.

Oyun devinin Eylül 2023'te çıkardığı Phantom Liberty adlı içerik paketi, şimdiye kadar 10 milyondan fazla sattı. Bu da oyun dünyasının Cyberpunk evrenine olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Cyberpunk 2'den beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.