Cyberpunk 2077 İçerikleri Sızdırıldı: 9 İçerik Planlanıyor!

Resmi duyurularından önce Cyberpunk 2077 içerikleri sızdırıldı. Henüz geliştirici stüdyodan herhangi bir açıklama yapılmış değil, ama detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi CD Projekt RED, The Witcher III: Wild Hunt için hatırı sayılır bir destek sunmuştu. Öyle ki, 2015 yılına çıkan oyun için ücretsiz on altı indirilebilir içerik yayınlamıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan bir duyuru ile benzer bir durumun Cyberpunk 2077 için de geçerli olacağı müjdelenmişti. Ne var ki oyunun çıkışı sonrasında yaşanan kriz devam ettiği ve ne zaman çözüleceği bilinmediği için de henüz ücretsiz indirilebilir içeriklerin henüz lafı dahi edilmiyor. Zaten çok oyunculu modun da belirsiz bir tarihe ertelendiğini öğrenmiştik.

Cyberpunk 2077 İçerikleri Detayları

Yakın bir zaman önce ise beklenmedik bir şekilde yaşanan gelişme ile halihazırda 1.2 versiyonu güncelleme üzerinde çalışan geliştirici stüdyo tarafından planlanan indirilebilir içeriklerin listesi de sızdırıldı. Twitter üzerinde yaşanan sızıntıya iliştirilen ve bir dijital mağaza üzerinden alındığı belli olan görsellere göre, toplamda dokuz indirilebilir içerik planlanıyor ve isimleri de şu şekilde:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

Free DLCs:



Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion — leaks Gaming Updates and Countdowns I ◯×□△ (@Onion00048) March 27, 2021

Görünüşe göre, genişletme paketlerinden bir tanesi siberkasaplar ve bir tanesi de şehirdeki çeteler ile ilgili olacak iken, kozmetik odaklı olduğunu büyük ölçüde belli olan Body Shops ve Fashion Forward ve kullanılabilir araçlar ile ilgili olan Rides of the Dark Future içerikleri de dikkat çekiyor. Ayrıca bir ihtimal haritayı genişleteceğini tahmin ettiğimiz Night City genişletme paketi de gözlerden kaçmıyor.

Ne var ki henüz Cyberpunk 2077 düzlüğe çıkamadığı, tam olarak çıkamayacağı belli olmadığı için bu genişletme paketlerinin ne zaman duyurulacağına dair net bir şey söylemek zor. Belki de Bethesda tarafından izlenen yol izlenebilir. Yani bir yandan güncellemeler ile sorunlar giderilmeye çalışılır iken aynı zamanda bahsi geçen ücretsiz indirilebilir içerikler yayınlanabilir. Bunu elbette zaman gösterecek. Gelişmeleri takipte olacağız.