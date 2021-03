Cyberpunk 2077 İçerikleri Sızdırıldı: 9 İçerik Planlanıyor!

Resmi duyurularından önce Cyberpunk 2077 içerikleri sızdırıldı. Henüz geliştirici stüdyodan herhangi bir açıklama yapılmış değil, ama detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi CD Projekt RED, The Witcher III: Wild Hunt için hatırı sayılır bir destek sunmuştu. Öyle ki, 2015 yılına çıkan oyun için ücretsiz on altı indirilebilir içerik yayınlamıştı. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan bir duyuru ile benzer bir durumun Cyberpunk 2077 için de geçerli olacağı müjdelenmişti. Ne var ki oyunun çıkışı sonrasında yaşanan kriz devam ettiği ve ne zaman çözüleceği bilinmediği için de henüz ücretsiz indirilebilir içeriklerin henüz lafı dahi edilmiyor. Zaten çok oyunculu modun da belirsiz bir tarihe ertelendiğini öğrenmiştik.

Yakın bir zaman önce ise beklenmedik bir şekilde yaşanan gelişme ile halihazırda 1.2 versiyonu güncelleme üzerinde çalışan geliştirici stüdyo tarafından planlanan indirilebilir içeriklerin listesi de sızdırıldı. Twitter üzerinde yaşanan sızıntıya iliştirilen ve bir dijital mağaza üzerinden alındığı belli olan görsellere göre, toplamda dokuz indirilebilir içerik planlanıyor ve isimleri de şu şekilde:

Free DLCs:



Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion