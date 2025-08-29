Cyberpunk 2077 Switch 2 Uyarlamasından Beklenmedik Performans

Nintendo Switch 2'nin çıkış oyunları arasında dikkat çeken üçüncü parti yapımlardan biri olan Cyberpunk 2077, oyun dünyasını şaşırtan bir gelişmeyle gündemde. CD Projekt Red'in son mali raporları, oyunun Switch 2 versiyonunda yapılan satışların %75 fazlasının fiziksel kopyalar üzerinden gerçekleştiğini ortaya koydu.

Şirketin eş CEO'su Michał Novakovski, bu tabloyu oyunun tam sürümünün doğrudan 64 GB'lık kart üzerine yüklenmiş olmasına bağlıyor ve başarıyı şöyle tanımlıyor:

Fiziksel satışlardaki bu üstünlük, yeni stok siparişleriyle mevcut çeyreğe de taşındı. Konsol için yapılan teknik geliştirmeler de yeni bir kitleye ulaşmamızı sağladı.

Cyberpunk 2077 Switch 2 Sürümüne İlgi Büyük

Fiziksel kopya bu tabloda öne çıkıyor olsa da Cyberpunk 2077'nin Nintendo Switch 2 uyarlaması, oyun dünyasının başarılı bulduğu bir girişim oldu. Oyuncuların izlenimleri, Cyberpunk 2077'nin Switch 2'de oldukça akıcı ve temiz göründüğünü savunuyor. Dahası, sunulan "crossplay" desteği sayesinde oyuncular, küçük bir ekranda kısıtlı kalmak yerine serüvene Playstation konsolları üzerinden devam edebiliyorlar.

Eğer Cyberpunk 2077'nin el konsolu üzerinde nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki inceleme videosuna göz atabilirsiniz. Videoya yorum yapan oyuncular, Cyberpunk 2077'nin saatler sonra bile akıcı kaldığını, grafiklerin oldukça temiz göründüğünü ve konsolla oynamanın ayrı bir keyif olduğunu belirtmiş.