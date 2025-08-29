Battlefield 6'nın PC Fragmanı Yayınlandı! Gelişmiş Özellikler Sunacak

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield 6'nın PC fragmanı oyuncularla buluştu. . Tanıtım videosu, oyunun 4K çözünürlük, sınırsız kare hızı ve yüzlerce özelleştirme seçeneği gibi bilgisayarda sunacağı üst düzey özellikleri gözler önüne serdi.

Battlefield 6'nın PC Fragmanı Neler Sunuyor?

Battlefield'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Battlefield 6'nın yeni fragmanı paylaşıldı. Tanıtım videosuna göre PC sürümü 4K çözünürlüğü destekleyecek. Yüksek donanımlara sahip oyuncular, sınırsız kare hızları sayesinde daha akıcı bir oyun deneyimi elde edebilecek.

Söz konusu sürüm ultra geniş ekran desteği sayesinde geniş monitörlerde tam ekranda oynanabilecek. Ayrıca NVIDIA DLSS 4, Intel XeSS 2 ve AMD FSR 4 teknolojilerini destekleyecek. Bu teknolojiler, yüksek grafik kalitesini korurken performansı artırıyor.

PC sürümünde ayrıca grafik ayarlarından arayüz ve nişangah stiline kadar dahil olmak üzere 600'den fazla özelleştirme seçeneği yer alacak. Battlefield 6'nın, serinin en gelişmiş PC deneyimi sunması bekleniyor.

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çok başarılı şekilde tasarlanmış haritalarda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor.Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Grafik motoru tamamen yeniden tasarlanan oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri yer alıyor. Bu efektler, oyunun taktiksel derinliğini artırmayı hedefliyor. Bir binanın bir kısmını yıkarak düşman savunmasını aşmak, bir siper oluşturmak veya düşmanı hazırlıksız yakalamak gibi stratejik hamleler artık mümkün olacak.

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.880 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.880 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak. Oyun şu anda Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.