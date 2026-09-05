iPhone Ultra, Büyük Sorunla Gündemde! Herkes Direkt Alamayabilir

Apple, ilerleyen günlerde katlanabilir iPhone'u tanıtmayı planlıyor. Ne var ki ortaya çıkan son bilgiler, bu modelin üretim tarafında ciddi sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Şirket, şu anda beklendiği kadar yüksek adetlerde iPhone Ultra üretemiyor. Bunun da stok sorunlarına sebep olabileceği ileri sürülüyor.

iPhone Ultra Neden Yeterince Çok Üretilemiyor?

Apple'ın yakında tüketicilerin beğenisine sunacağı katlanabilir model iPhone Ultra'nın üretiminin beklenenden çok yavaş ilerlediği ortaya çıktı. Nikkei Asia'nın tedarik zinciri kaynaklarına göre şirketin şu an yeterli üretim sayısına ulaşamamasının arkasında çok sıkı kalite kontrol standartları benimsemiş olması yatıyor.

Kaynaklardan birine göre üretim çok yavaş artıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimizde günlük üretim sayısı hâlâ birkaç yüz seviyesindeydi. Bu üretim adedi, pazardaki talebi karşılamaya pek de yeterli değil. Öne çıkan sorunlar arasında katlama mekanizması, katlanabilir ekranın dayanıklılığı ve ekranın tamamen düz kalması bulunuyor.

Aslına bakılacak olursa bu sorunların büyük bir kısmının daha önce çözüldüğü öne sürülmüştü. Apple'ın yıllık üretim hedefinin de yaklaşık 7-8 milyon adetten 10 milyon adede ulaştığı iddia edilmişti. Gelgelelim, yeni ortaya çıkan bilgiler, bunun tam aksi bir durum ortaya koyuyor. Şirket şu anda cihazın sorunsuz şekilde üretildiğinden emin olmak istiyor. Özellikle ekran yüzeyi ve menteşe kalitesi konusuna ağırlık veriyor.

iPhone Ultra'da Stok Sorunları Yaşanabilir mi?

Eldeki bilgiler, iPhone Ultra'da ciddi stok sorunu yaşanabileceğine işaret ediyor. Apple, iddiaya göre katlanabilir iPhone'un üretimini henüz yüksek seviyelere çıkaramadı. Zaten katlanabilir telefonlar, standart modellere göre çok daha karmaşık yapıda. Menteşe mekanizmasından tutun da katlanabilir ekranın dayanıklılığına kadar birçok zorlukla karşılaşılabiliyor.

Apple'ın bu kadar kaliteye önem vermesi boşuna değil. Şirket, mümkün olduğunca hatalı üretimin önüne geçmeyi amaçlıyor. O yüzden üretim tarafında bu tür aksaklıkların yaşanma ihtimali var. Eğer stok sorunu yaşanırsa model başlangıçta sınırlı sayıda piyasaya sürülebilir. Bazılarına iPhone Ultra'nın ulaşması biraz zaman alabilir.

Stok Sorunu Olursa iPhone Ultra İlk Hangi Ülkede Satılır?

Eğer stok sorunu yaşanırsa muhtemelen Apple'ın stratejisi en yoğun talebin geldiği ülkelere odaklanmak üzerine olur. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, cihazın ilk satışa sunulacağı ülkelerden biri olabilir. Daha sonra da talebin yüksek olduğu diğer büyük pazarlara -örneğin Çin, Güney Kore, Japonya, Avrupa'nın büyük ülkeleri- gelebilir. Türkiye'ye gelmesi içinse biraz daha beklemek gerekebilir veya piyasaya sürülse de bile çok sınırlı sayıda olması nedeniyle herkes tarafından alınamayabilir.

iPhone Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ana Ekran Boyutu: 7,8 inç

7,8 inç İkinci Ekran Boyutu: 5,5 inç

5,5 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: A20 Pro

A20 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ön Kamera: 18 MP

18 MP Batarya: 4.883 mAh

4.883 mAh İşletim Sistemi: iOS 27

Daha önceki sızıntılara göre iPhone Ultra'nın ana ekranı 7,8 inç, ikinci ekranı ise 5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Super Retina XDR OLED ekranla geleceği ileri sürülen bu model, 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sağlayabilir. İşlemci olarak A20 Pro'nun tercih edileceği öngörülüyor.

iPhone Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, iPhone Ultra'yı 9 Eylül 2026 tarihinde düzenlenecek olan büyük etkinlikte tanıtmayı planlıyor. Aynı etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max gibi modellerin de yer alması bekleniyor. Kullanıcıların beğenisine sunulacak olan bu modellerin bütün özelliklerinin, fiyat etiketlerinin ve dahasının da bu etkinlikle birlikte kesinleşeceğini belirtelim.

iPhone Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olur?

iPhone Ultra'nın resmî fiyat etiketi henüz açıklanmadı ama daha önce ortaya çıkan bilgilere göre başlangıç fiyatının 2 bin dolar (96 bin 842 TL) civarında olması bekleniyor. Türkiye''de satışa sunulduğunda üzerine vergiler de dahil edilecek. Nihai fiyat ise 195 bin TL seviyesinde olabilir. Tabii, yerel fiyatlandırma ile bundan daha düşük fiyata satılması da mümkün.

Editörün Yorumu

iPhone Ultra özelindeki üretim sorununun Apple için üstesinden gelinemeyecek kadar büyük krize yol açacağını zannetmiyorum ama ilk satış döneminde ciddi stok sorunu ile karşılaşabiliriz. Ne de olsa bu, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu. Diğer ürünlerinde olduğu gibi kusursuz olmasını hedefliyor.

Eğer üretim hızlanmazsa ilk birkaç ay boyunca bulunması zor bir telefon olabilir. Ciddi bir stok sorunu yaşanırsa muhtemelen öncelikli ülkeler arasında şirketin satış açısından daha başarılı olduğu Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler yer alacaktır. Şu anki koşullar altında Türkiye'ye gelmesinin biraz zaman alabileceğini düşünüyorum.