Türk Yapımı 2. Dünya Savaşı Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsat Bitmeden Kapın

Türk geliştiriciler tarafından hazırlanan II. Dünya Savaşı oyunu Beach Invasion 1944, Epic Games mağazasında kısa bir süreliğine ücretsiz hâle geldi. Sadece birkaç günlüğüne geçerli olan bu fırsat sayesinde tek bir kuruş bile ödemeden oyuna bedava sahip olabiliyorsunuz.

Beach Invasion 1944 Ne Zamana Kadar Ücretsiz Olacak?

Beach Invasion 1944, Epic Games'te 7 Eylül 2926 saat 12.20'ye kadar ücretsiz oldu. Oyun normalde aynı dijital oyun mağazasında 76 TL'ye, rakip platform Steam'de ise 5.79 dolara (280 TL) satılıyor. Eğer fırsat devam ederken oyunu kütüphanenize eklerseniz hiçbir şekilde harcama yapmanıza gerek kalmaz ve sonsuza kadar sizin olur.

Beach Invasion 1944 Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlanan Beach Invasion 1944, 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Oyunda kendi cephenizden düşman birliklerini geri püskürtmeye çalışan bir askeri yönetiyorsunuz. Dümdüz yürüyerek gelmiyorlar. Tanklar ve uçaklar da devreye giriyor. Savunma hattını ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da düşmanların sizi geçmesini engelleme mücadelesi veriyorsunuz.

Oyunda kendi dönemine ait gerçek silahlar mevcut. Saldırıları engellemek için mayın yerleştirebiliyor, patlayıcı variller kullanabiliyor, topçu saldırısı çağırabiliyorsunuz. Oyunda ilerledikçe silahınızı geliştirebiliyorsunuz. Savaş atmosferini yansıtmakta oldukça başarılı olan bu yapımda durdurulamaz görülen düşman araçlarına karşı tanksavar ve benzerlerini de kullanabiliyorsunuz.

Beach Invasion 1944, Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Beack Invasion 1944, dil desteği açısından en geniş yelpazeyi sunan oyunlardan. Türkçe de dahil olmak üzere 17 dili destekliyor. Bunların arasında İngilizce, Japonca, Brezilya Portekizcesi, Almanca, Ukraynaca, Arapça, İtalyanca, Latin Amerika İspanyolcası, Korece, Felemenkçe, Rusça, Fransızca, Macarca, Portekizce, Basitleştirilmiş Çince ve Kastilya İspanyolcası bulunuyor.

Beach Invasion 1944'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i3-1005G1

Intel Core i3-1005G1 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GTX 630m

GTX 630m DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Beach Invasion 1944'ü daha önce oynamış birisi olarak 2. Dünya Savaşı atmosferini çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Ses efektleri ve animasyonlar, bu atmosferi oldukça etkileyici kılıyor. Tabii, bir süre oynadıktan sonra görevlerin bir tekrara düşme durumu söz konusu. Ayrıca düşmanlar da sürekli benzer şekillerde geliyor.

Genel olarak seçenek açısından da sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Oyunculara daha fazla seçenek sunulsaydı, görevler biraz daha çeşitlilik kazansaydı şu an olduğundan daha başarılı bir yapım ortaya çıkabilirdi. Elbette ki şimdiki hâliyle kötü olduğunu söylemiyorum. Oynanış gerçekten keyifli. Özellikle de ücretsizken değerlendirmenizi öneriyorum. Belki ileride güncelleme yayınlanır ve bu bahsettiğim eklemeler de yapılır. Böylece oyun da daha farklı bir noktaya taşınır.