Skoda'nın Elektrikli SUV Modelinden Menzil Rekoru!

Elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artarken markalar özellikle SUV modellere yönelmiş durumda. Bunun en iyi örneğini ise belki de Skoda'da görüyoruz. Çekya merkezli üretici Enyaq ve Elroq modellerinin yanına Epiq ve Peaq modellerini de sunmaya hazırlanıyor. Elektrikli SUV pazarında iddialı olmak isteyen Skoda, amiral gemisi Peaq modeli ile önemli bir başarıya imza attı.

Skoda Peaq Tek Şarj İle Kaç Kilometre Yol Katetti?

Skoda’nın tamamen elektrikli yeni amiral gemisi Peaq, tek şarjla 936 kilometre yol kat ederek yedi koltuklu elektrikli SUV’lar arasında menzil rekoru kırdı. Skoda’nın Çek Cumhuriyeti’ndeki Mladá Boleslav merkezinden Hollanda’ya uzanan yolculuğu boyunca şarj edilmeyen Peaq, 100 kilometrede yalnızca 9.2 kWh ortalama enerji tüketimi gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Skoda çalışanları Marek Jež ve Jakub Krs tarafından gerçekleştirilen ve TÜV SÜD gözetiminde yapılan rekor denemesinde, seri üretim Skoda Peaq 90 kullanıldı. Araçta standart olarak düşük yuvarlanma dirençli lastiklerle donatılmış 19 inç jantlarla yol aldı. Bu süreçte araca herhangi farklı bir ekleme yapılmadığı ifade ediliyor.

Bu doğrultuda belirlenen rota menzili destekleyecek şekilde ayarlenırken, sürüş tarzı da maksimum enerji verimliliği gözetilerek . Peaq’ın 0.249’luk hava sürtünme katsayısının da enerji verimliliğine katkı sağladığını söylemek lazım. Tüm bu etmenler sayesinde SUV modelin 647 kilometreye kadar olarak belirtilen WLTP menzilinin 289 kilometre üzerine çıkıldı. Skoda Peaq böylece resmi menzil değerinin yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkmış oldu.

Rekor yolculuk, 25 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde Skoda’nın Mladá Boleslav’daki merkezinden başladı. Almanya üzerinden Hollanda’ya ilerleyen ekip, sürücü değişiklikleri ve molaların ardından çarşamba sabahı Hollanda’ya ulaştı. Yolculuk aynı günün öğleden sonrasında Zandvoort sahil kasabasında tamamlanarak toplamda 936 kilometre yol yapılmış oldu.

Rekor Kıran Skoda Peaq 90 Özellikleri Neler?

Skoda'nın amiral gemisi SUV modeli konumunda olan Peaq, sahip olduğu boyutları ve menzili ile dikkat çekiyor. Peaq, büyük boyutları ve 7 koltuklu yapısına rağmen WLPT döngüsüne göre 647 kilometre menzil sunabiliyor. Elektrikli otomobil 3 farklı güç ve 2 farklı batarya seçeneğine sahip. Elektrikli araç standart olarak arkadan çekişli olarak sunulurken Peaq 90x olarak adlandırılan versiyonu çift motor düzeni ile dört tekerlekten çekiş sunuyor.

Güç: 286 beygir

Tork: 545 Nm

0-100 km/s hızlanma: 7,1 saniye

Maksimum hız: 180 km/s

Menzil: 647 km

Enerji tüketimi: 15 kWh/100 km

Batarya kapasitesi: 86 kWh

Boyutlar: 4.874 mm uzunluk / 1.867 mm genişlik / 1.664 mm yükseklik

Ağırlık: 2.259 kg

Skoda Peaq Türkiye'de Satışa Sunulacak Mı?

Skoda elektrikli SUV pazarındaki iddiasını artırmak adına hem Epiq hem de Peaq modellerini ülkemizde satışa sunmak istiyor. Çekya merkezli üretici Epiq modelini 2027 yılının Mayıs ayında satışa çıkarmayı hedefliyor. Amiral gemisi Peaq modelinin ülkemizde yollara çıkması için ise 2028 yılının ilk çeyreğini beklememiz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli otomobiller engellenemez bir şekilde yükselirken bu araçlar önündeki en büyük engel hiç kuşkusuz menzilleri. Batarya teknolojisinin gelişmesi ile bu konuda da önemli adımlar atılıyor. Markalar da menzillerini artırmak için hem daha verimli hem de daha aerodinamik otomobiller ortaya koymaya çalışıyor.

Skoda Peaq de büyük boyutları ve SUV karoserine rağmen 0,245'lik sürtünme katsayısı ile bu alanda oldukça iddialı. Amiral gemisi SUV modelin 647 kilometrelik menzili de oldukça yeterli görünüyor. Marka tarafından ortaya konan 936 kilometrelik menzil ise gerçeklikten oldukça uzak olmasına rağmen elektrikli araçların potansiyelini bizlere bir kez daha gösteriyor.