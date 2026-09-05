Seyrettiğiniz Videoları Bile Çevirebilen Kulaklık Tanıtıldı

Timekettle, IFA 2026'da yeni bir kablosuz kulaklık tanıtıldı. Odak noktası çeviri. Evet, şimdiye kadar bu özelliğe sahip birçok kulaklık piyasaya sürüldü. O yüzden artık standart bir özellik hâline gelmeye başladı ama W4 Plus adı verilen bu model, işleri bir adım daha ileri götürerek neredeyse "her şeyi" çeviriyor. Buna izlediğiniz videolar da dahil.

Timekettle W4 Plus'ın Özellikleri Neler?

Desteklenen diller: Çevrim içi 52 dil ve 106 aksan

Çevrim içi 52 dil ve 106 aksan Çevrim dışı çeviri: 13 dil kombinasyonu desteği

13 dil kombinasyonu desteği Çeviri modları: Yüz yüze görüşmeler, konferanslar, telefon görüşmeleri, görüntülü görüşmeler ve YouTube / Netflix içerikleri

Yüz yüze görüşmeler, konferanslar, telefon görüşmeleri, görüntülü görüşmeler ve YouTube / Netflix içerikleri Gerçek zamanlı çeviri: Karşılıklı konuşmalarda iki yönlü gerçek zamanlı çeviri

Karşılıklı konuşmalarda iki yönlü gerçek zamanlı çeviri İşletim sistemi: Babel OS 3.0

Babel OS 3.0 Yapay zeka özellikleri: Sektöre özel profil seçimi, kaydı yazıya döküp özetleme ve konuşma koçu

Sektöre özel profil seçimi, kaydı yazıya döküp özetleme ve konuşma koçu Sektör profilleri: Teknoloji, üretim, biyoteknoloji ve diğer uzmanlık alanları

Teknoloji, üretim, biyoteknoloji ve diğer uzmanlık alanları Ses teknolojisi: VoiceFocus

VoiceFocus VoiceFocus performansı: Orijinal W4 modeline kıyasla fısıltı şeklindeki sesleri algılamada yüzde 32-47 daha iyi performans

Orijinal W4 modeline kıyasla fısıltı şeklindeki sesleri algılamada yüzde 32-47 daha iyi performans Çevrim içi/çevrim dışı geçiş: İnternet bağlantısına göre otomatik olarak uygun çeviri moduna geçiş sistemi

İnternet bağlantısına göre otomatik olarak uygun çeviri moduna geçiş sistemi Kulaklık ağırlığı: 5,7 gram

5,7 gram Çeviri özellikleri kullanılırken tek şarjla pil ömrü: 3 saatten fazla

3 saatten fazla Kulaklık pil ömrü: 12 saate kadar

12 saate kadar Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü: 18 saate kadar

18 saate kadar Mikrofon: Çift mikrofon

Timekettle W4 Plus'ın Çeviri Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Şu ana kadar piyasaya sürülen ve çeviri özelliğine sahip olan kulaklıklar, daha çok yüz yüze konuşmalara odaklandı. Dil bariyeri olmadan iletişim kurmayı mümkün hâle getirdi. Timekettle W4 Plus ise sadece bununla sınırlı kalmıyor. Yüz yüze konuşmanaın yanı sıra üç farklı kullanım biçimi daha var.

Bunlardan biri olan "Dinle ve çal" modu, konuşmaları kayıt altına alıp kendi dilinizde yazıya dökebiliyor. Öte yandan WhatsApp, Telegram ve Zoom gibi uygulamalarda sesli ya da görüntülü görüşmeler yaparken gerçek zamanlı olarak çeviri yapabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere karşı tarafın bu kulaklıklara sahip olması da şart değil.

En iyi yanlarından biri de YouTube ve Netflix üzerinden seyrettiğiniz videoları bile çevirebilmesi. İzlediğiniz video hiç bilmediğiniz bir dilde olabilir, hiç önemi yok. Kulaklık, altyazıları video ile senkronize şekilde çevirerek size sunuyor. Böylelikle videoda konuşulan dili hiç bilmeseniz bile neler anlatıldığını takip edebiliyorsunuz.

Şu anda 52 dili destekliyor. Paylaşılan bilgilere göre 106 farklı aksanda sorunsuz çalışıyor ama bu internet bağlantısı gerektiriyor. İnternete bağlı olunmadığında ise 13 farklı dil kombinasyonunda çeviri yapabiliyor. Bir internet bağlantısı olup olmadığını da kendisi belirliyor, iki farklı sistem arasında otomatik geçiş yapıyor.

Timekettle W4 Plus'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıklar tek şarjla 12 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Çeviri özellikleri etkinken 3 saat ve üzerinde bir pil ömrü elde edilebiliyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 18 saati buluyor. Günün büyük bir kısmını yolda geçirenler ya da gün içinde çok fazla şarj etme imkânı bulamayanlar için oldukça ideal bir değer olduğunu söylemek mümkün.

Timekettle W4 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Timekettle'ın şu an Türkiye'de birçok kablosuz kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak Timekettle W4 Pro, Timekettle W4, Timekettle M3, Timekettle X1 ve Timekettle WT2 Edge W3 verilebilir. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak Timekettle W4 Plus'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali bulunuyor.

Timekettle W4 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

Timekettle W4 Plus için 299 dolar (14 bin 477 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tabii, bu sadece kulaklığı içeriyor. Yapay zeka özelliklerini içermiyor. Bunun için gelişmiş özelliklerin de dahil olduğu aylık 14.99 dolarlık (725 TL) bir ücret ödemek gerekiyor. Tüm özelliklerin aboneliksiz dahil olduğu sürüm ise 379 dolar (18 bin 351 TL) şeklinde. Eğer Türkiye'de satılırsa standart modelin fiyatı 30 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Kablosuz kulaklıklarda yapay zeka destekli çeviri özelliği artık epey yaygınlaşmış durumda. Ama Timekettle W4 Plus'ın YouTube ve Netflix'teki içerikleri de çevirmesi, mevcut modellerle arasında önemli fark olmasını sağlıyor. Dünyada çok fazla dil var ve bunların hepsini öğrenmek için yeterli zamanımız yok. O yüzden ben bu özelliğin epey faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle dublaj olmadan seyrettiğinden keyif alamayanlara ciddi katkısı dokunacaktır.