Cyberpunk 2077'nin İlk DLC'si 2023'e Ertelendi

Çıkışıyla birlikte oyun gündemini kasıp kavuran Cyberpunk 2077'nin geliştiricisi CD Projekt RED, sosyal medya hesapları üzerinden 2022 yılı planlarını paylaştı.

Bu planlara bakılırsa Cyberpunk 2077 oyuncuları 2023 yılına kadar ilk DLC'sinin çıkışını görmeyecek. Şirket tarafından genişlemeyle ilgili herhangi bir ayrıntı ise verilmedi.

CD Projekt RED, oyunun lansmanından sonra vaktini aylarca oyuncuları rahatsız eden çeşitli hataları düzeltmek için harcadığından, oyun için daha fazla içerik planları oyunun 2020'nin sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana ertelenmeye devam etti. Son gelen 1.5 güncellemesine kadar birçok oyuncunun oyundan tam olarak zevk alması, yaşanılan problemler nedeniyle mümkün değildi. Geçtiğimiz Şubat ayında gelen Cyberpunk 2077'nin 1.5 yaması oyunda bulunan yüzlerce hatayı düzeltmekle birlikte, daha önce vaat edilen birçok özelliği oyuna ekledi.

Witcher 3'ün Yeni Nesil Sürümü de Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

Cyberpunk 2077 genişlemesi haberlerinin yanı sıra CD Projekt RED, popüler The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil sürümünü de belirsiz bir tarihe dek erteledi. 2022 yılı planlarında yer alan bu sürümün de 2023'ten önce çıkması beklenmiyor. Şirket keza bu ayın başlarında Unreal Engine 5 kullanacakları yeni bir Witcher oyunu üzerinde çalıştıklarını da açıklamıştı. Yayınlanan 2022 yılı planlarında bu oyunu da görebiliyoruz.

CD Projekt RED son olarak, Cyberpunk 2077'nin ilk DLC'sinin detaylarını bu yıl içerisinde oyuncularla paylaşacağını belirtti.

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