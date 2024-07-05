Xyber XPC, Tesla Cybertruck'tan İlham Alan Mini PC'sini Tanıttı

Mini PC üreticisi Xyber XPC, Tesla'nın ünlü Cybertruck modelinden ilham alarak dünyanın ilk AMD Ryzen Mini PC'sini tanıttı. Bu yeni Xyber XPC, hem şık tasarımıyla dikkat çekiyor hem de güçlü donanımıyla teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Xyber XPC'nin Yeni AMD Ryzen Mini PC Özellikleri

Xyber Team, Hong Kong merkezli bir Mini PC üreticisi olarak, Computex 2024 fuarında Cybertruck temalı Xyber XPC'yi tanıttı. Başlangıçta bir özel modifikasyon olarak görülen bu Mini PC, büyük ilgi gördü ve şirket tarafından tam üretim sürecine alındı.

Xyber XPC, AMD'nin son teknoloji Hawk Point APU'larından biri olan Ryzen 7 8845HS ile güçlendirilmiş durumda. Bu işlemci, 8 çekirdek ve 16 izlek sunarak Zen 4 mimarisiyle üretilmiş, 5.1 GHz'e kadar turbo frekans hızlarıyla performans sağlıyor.

Ayrıca, entegre Radeon 780M GPU, 12 RDNA 3 hesaplama birimi ve 2700 MHz saat hızıyla grafik performansını artırıyor.

Xyber XPC'nin donanım özellikleri arasında 64 GB DDR5-5600 (SO-DIMM) bellek ve 4 TB SSD depolama alanı bulunuyor.

Bu, kullanıcıların geniş veri depolama ve hızlı işlem gücü ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir seçenek sunuyor.

Ayrıca, Mini PC'nin tasarımı da dikkat çekici; Cybertruck'ın kapıları açılabilir durumda, arka bagaj ışıklarla aydınlatılıyor ve gizli IO ve güç düğmeleri ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Xyber XPC'nin Cybertruck temasıyla tasarlanan Mini PC'si, sadece estetik bir görünüme sahip değil, aynı zamanda güçlü teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Şirket, ürünün piyasaya sürülme tarihi ve fiyatlandırma konusunda henüz detaylı bilgi vermemiş olsa da, Xyber XPC'nin bu yenilikçi ürünü teknoloji meraklıları ve PC kullanıcıları arasında büyük ilgi uyandırmaya aday görünüyor.

Bu Mini PC, hem iş hem de oyun için yüksek performans sağlamayı vaat ediyor ve özellikle tasarımıyla da kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Cybertruck hayranları ve teknoloji tutkunları için heyecan verici bir seçenek olabilir.