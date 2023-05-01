Uygun Fiyatlı Gaming İşlemcileri

Bir bilgisayar için grafik kartı ile birlikte en pahalı donanım, neredeyse her zaman işlemci olmuştur. Bu sebeple sistem toplarken uygun fiyatlı gaming işlemci tercih etmek, fazlasıyla önem taşıyor.

Sizin için şu an piyasadaki en yüksek performansı sunan ucuz gaming işlemciler listesi oluşturduk. Oyun canavarınızı toplamadan önce önerilerimize göz atmalısınız!

Uygun Fiyatlı Gaming İşlemci Önerileri ve Fiyatları

Intel Core i3-12100F

AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i5-13600K

AMD Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 7 7800X3D

Söz konusu performans olduğunda işlemciler için bir fiyat sınırı koymak oldukça zor. Ancak merak etmeyin! Eğer profesyonel amaçlarınız yoksa yüksek fiyatlı işlemciler tercih etmek zorunda değilsiniz. Piyasada kolaylıkla bulunabilen birçok uygun fiyatlı işlemci, oyuncular için gerekli performansı yeterince karşılıyor.

Sizin için oluşturduğumuz listedeki işlemciler, fiyat-performans ürünü olarak öne çıkıyor. Fakat işlemcinizi tercih ederken almak istediğiniz grafik kartının dar boğaza maruz kalmadığına dikkat etmenizde fayda var. Konu hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki yazımızı ziyaret edebilirsiniz.

Intel Core i3-12100F

İşlemci önbelleği: 12 MB

Maximum turbo power: 89 W

İşlemci Çekirdek Sayısı: 4

İşlemci destek frekansı: 4,3 GHz

Performans çekirdekleri: 4

Uygun fiyatlı işlemci denildiğinde ilk akla gelen modellerden olan Intel Core i3-12100F, Intel deneyimiyle birlikte oyunlarda yüksek performans vadediyor. 3.3 GHz saat hızına sahip olan işlemci, 4 çekirdek tasarımıyla çoklu işlemlerde de performansından kayıp yaşamıyor.

Intel'in 12. nesil mimarisini taşıyan işlemci; RTX 3060, GTX 1650 Super ve Radeon RX 6500 XT gibi ekran kartlarıyla sıklıkla tercih ediliyor. Ayrıca çoğu anakart ile uyumluluğunun olduğunu belirtmekte fayda var. Intel Core i3-12100F fiyatı, çeşitli sitelerde 2000 TL ile 2200 TL arasında değişiyor.

AMD Ryzen 5 5600

İşlemci Çekirdek Sayısı: 6

Termal Tasarım Gücü: 65 W

İşlemci destek frekansı: 4,4 GHz

İşlemci önbelleği: 32 MB

Son yıllarda rakibi Intel'i yakalayarak önüne geçmeyi başaran AMD'nin en çok satan ürünlerinden biri olan AMD Ryzen 5 5600, fiyat-performans canavarı tanımlamasının sözlükteki karşılığı resmen! 7nm mimarisi ve 6 çekirdekli yapısı ile neredeyse her türlü zorlu görevin altından kalkabilen işlemci, RTX 3060 gibi uygun fiyatlı grafik kartları ile oldukça uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Güvenilir analiz sitelerinden olan Tom's Hardware'ın değerlendirmesine göre Ryzen 5 5600, testlerde 130 FPS değerlerine ulaşıyor.

Intel Core i5-13600K

Maks. Turbo Hızı: 5.10GHz

İşlemci Çekirdek Sayısı: 14 Çekirdek

Top.İş Parçacığı Sayısı: 20

Entegre Grafik Kartı: Var

İşlemci Ön Bellek 24 MB

Bellek Türleri DDR5

Güç Tüketimi: 125W

AMD'nin yakaladığı ivme sonrasında 13. nesilde uygun fiyatlı işlemci çıkarma amacıyla tasarlanan Intel Core i5-13600K, oyuncular tarafından sıklıkla tercih ediliyor. 10 nanometre mimariye sahip olan işlemci, 14 çekirdekli yapısıyla her an yüksek performansı arayanların ihtiyacını karşılıyor.

5.10 GHz'e kadar yükselebilen saat frekansı, RTX 40 serisi de dahil olmak üzere piyasadaki neredeyse tüm ekran kartlarının tam performansta çalışması için oldukça yeterli. Tom's Hardware sitesinin testinde ortalama 185 FPS oranını yakalayan ürün, performans vaadini gerçek verilerle destekliyor.

AMD Ryzen 5 7600X

Maks. Turbo Hızı: 5.3GHz

İşlemci Çekirdek Sayısı: 6

Top.İş Parçacığı Sayısı: 12

Entegre Grafik Kartı: Var

İşlemci Ön Bellek: 32 MB

Bellek Türleri: DDR5-3600 MHz

Güç Tüketimi: 105W

Uygun fiyatlı gaming işlemcileri listemizde Ryzen 5 serisinin en güçlü işlemcilerinden biri olarak öne çıkan AMD Ryzen 5 7600X, en yüksek performansa adım atmadan önceki son eşik konumunda. Muadili Intel'e kıyasla neredeyse yarı yarıya daha ucuz olan işlemci, söz konusu oyun performansı olduğunda kalitesinden ödün vermiyor.

6 çekirdekli 5 nm mimariye sahip olan ürün, 2023 Mart ayı itibarıyla çeşitli sitelerde 6000 ile 6500 TL arasında satın alınabiliyor. AMD Ryzen 5 7600X'in Tom's Hardware testi sonucu ise ortalamada 185 FPS.

AMD Ryzen 7 7800X3D

Turbo (Max. Çalışma Hızı): 5.0 GHz

Ön Bellek: 96 MB

Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek

Sanal Çekirdek: 16

Entegre Grafik Kartı: Var

Bellek Türleri: DDR5 5200MHz, DDR4 3600MHz

Güç Tüketimi 120W

Intel Core i7 ve i9 serisinin rakibi olarak görülen Ryzen 7 serisinin canavarı AMD Ryzen 7 7800X3D, uygun fiyata en yüksek performansı arayanlar için biçilmiş kaftan. Muadili Intel'e kıyasla %25 oranında daha ucuz olan işlemci, birçok oyuncu tarafından şiddetle öneriliyor.

8 çekirdek 4.20 GHz saat frekansı, güncel bütün oyunlar için en üst düzey performansı sunma konusunda oldukça yeterli. Ayrıca turbo hızda 5.0 GHz'e kadar çıkabilmesi de cabası. AMD Ryzen 7 7800X3D, Tom's Hardware testinden ortalamada 194 FPS alarak sıralamayı en yukarıda tamamlayan işlemcilerden biri oluyor.