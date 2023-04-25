Cyborg Balık Görenleri Hayrete Düşürdü

Bilim kurguda sıklıkla kendine yer bulan "Cyborg" kavramı, yavaş yavaş gerçek dünyada da görülmeye başlandı. Bir grup nörolog, akvaryum balıklarının dünyayı nasıl gördüğünü keşfetmek için balığın beynine bir devre kartı yerleştirdi.

İsrail'deki Ben-Gurion Üniversitesi'nden nörolog Ronen Segev ve ekibi tarafından gerçekleştirilen deney, memeliler dışında ilk defa diğer hayvan türlerinin de doğasını anlamamıza yardımcı olabilir.

Kirlilik Nedeniyle Balıklar Yönlerini Bulamayabilir

Araştırmacılar, akvaryum balıklarının yiyecek, barınak bulma ve yırtıcılardan kaçınma davranışlarını incelemek adına balıkların beynine ufak bir bilgisayar yerleştirdi. Bu bilgisayar, balığın beynindeki nöron aktivitesini ölçerek davranışını tespit etmeyi amaçlıyor.

Yalnızca 1.27 santimetre büyüklüğündeki balık beynine mini bir bilgisayar yerleştirmek hiç de kolay bir süreç değildi. Araştırmacılar, bu işlemi gerçekleştirebilmek adına mikroskop altında hummalı bir ameliyat düzeneği kurdu. İşlem öylesine hassas olmalıydı ki balığın beynine yerleştirilen elektrotlar, yalnızca bir insan saç teli kalınlığındaydı.

Araştırmanın sonuçları ise bilim insanlarını şaşırttı. Görünüşe göre balıklar, memelilerden çok daha farklı bir yön bulma sistemi ile hayatlarını idame ettiriyor.

Buna göre memeliler, çevredeki hassas konumunu belirlemeye ve bu nokta özelinde oluşturulan bir haritalandırma sistemine sahipken; balıklar ise bunun yerine herhangi bir engel yaklaştığında ateşlenen nöron demetlerine sahip.

Öte yandan araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de, son yıllarda artan okyanus kirliliği sebebiyle balıkların yön bulma mekanizmalarının bozulabileceği gerçeği oldu.