Neuralink Altı Ay İçerisinde İnsanlı Deneylere Başlayacak

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, Twitter ve SpaceX gibi firmalara kıyasla çok daha az konuşulan Neuralink, geleceğin teknolojisi olarak görülüyor. Firma, temelde bir beyin implantı geliştiriyor. Yakın zamanda projenin gidişatı hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, insanlı deneylerin altı ay içerisinde başlayacağını belirtti.

Neuralink'in insanlı deneyi için gerekli evraklar ABD'deki Food and Drug Administration'a teslim edildi. Elon Musk, bizzat kendisinin ilk deneklerden biri olacağını açıkladı.

Nöroloji Alanında Devrim Yaratabilir

2016 yılında çalışmalarına başlayan Neuralink, kapalı kapılar ardında yürütülen geliştirme aşamasından sonra maymun deneklerle birlikte ilk olarak 2019 yılında tanıtıldı. Özellikle 2021 yılında maymun denekle yapılan test, bütün dünyada büyük yankı buldu.

Neuralink'in ürettiği cihaz, yüksek bant genişliğinde bilgisayarlarla iletiş kurabilen bir beyin çip implantı. İmplantın sahip olduğu saçtan daha ince boyuttaki teller, insan beyninin korteksine yayılarak beyin aktivitelerini takip edebiliyor.

Beyin aktivitelerinin aktif olarak takip edilmesi sayesinde düşünce gücü sinyallere dönüştürülebiliyor. Şimdilik nörolojik rahatsızlıkları tespit ve tedavi etmede kullanılacağı açıklanan Neuralink, büyük potansiyel barındırıyor.

2021 yılındaki büyük çıkışından sonra yeniden sessizliğe bürünün proje, Elon Musk'ın bugün yaptığı açıklamalarla gün yüzüne çıktı. Yapılan araştırmaların insan denekler için son noktaya geldiğini belirten Elon Musk, kendisinin de ilk deneklerden biri olacağını açıkladı.