CZN Burak ve Babası Hakkında 5 Yıl Hapis Cezası İstendi: Peki Neden?

TikTok'ta ve diğer platformlarda milyonlarca takipçisi olan dünyaca ünlü Türk şef CZN Burak, mahkemeye çıktı. Gerçek adı Muhammed Burak Özdemir olan internet fenomeni ve babası için 5'er yıl hapis cezası istendi.

Kentsel Sit Alanına İzinsiz İnşaat!

CZN Burak ve babası hakkında kentsel sit alanına izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi. Dünyaca ünlü şef, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada ifade verdi.

Savcılık iddianemesinde inşaatın izin belgesi olmadığı yer aldı. İnşaat çalışmasının henüz tamamlanmadığı ortaya çıktı.

Muhammed Burak Özdemir ve babası İsmail Özdemir, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan şüpheli sayıldı.

Sanık sıfatıyla duruşmaya katılan Özdemir, ifadesinde şunları söyledi:

"Konuyla babam ilgileniyordu. Bana tadilata geçildiğini, tüm izinleri aldığını söylemiştir. Benim tadilata ilişkin herhangi bir eylemim yoktur. Babamın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan izin alıp almadığını bilmiyorum, bana gerekli izinleri aldığını söylemişti. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimı isterim.’’

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