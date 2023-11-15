Polat Çiftinin Ardından Şimdi de 600 Fenomen İnceleme Altına Alınıyor!

Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından "kara para aklama" üzerine sürdürülen soruşturma kapsamında pek çok sosyal medya fenomeni de artık mercek altında.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar neticesinde "kara para aklama" soruşturmasıyla bağlantısı olduğu düşünülen 600'den fazla fenomeni inceleme altına aldı.

Bakanlık Fenomenleri İnceleme Altına Alıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bahsi geçen sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarını ve yaşam tarzlarını incelemeye başladı.

Bakanlıktan yetkili isimler, yasa dışı durumlarla karşılaştığı takdirde bunları yetkili kurum ve birimlere aktaracak ve bu isimler hakkında soruşturma başlatılacak.

Aynı zamanda Polat çiftinde olduğu gibi bahsi geçen fenomenlerin herhangi e-Ticaret satışıyla bağlantısı tespit edilirse, bu ürünler de denetlemeye alınacak.

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