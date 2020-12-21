D Vitamini Koronavirüsle Mücadelede Hayat Kurtarabilir!

D Vitamini koronavirüs ile mücadelede etkili mi? Yeni tip koronavirüs ile savaşta güçlü ve sağlıklı olmak için vitamin depolarının dolu olmasını belirteren Maltepe Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aile Hekimi Dr. Şevin Demir, D vitamininin virüsten korunma ve koronavirüs tedavisi sürecine olumlu etkisinin olduğunu belirtti. Dr. Demir tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

D Vitamininin Koronavirüs Üzerindeki Etkisi

Maltepe Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Aile Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Şevin Demir, D vitamininin, virüslerin yıkımına yol açan birtakım maddelerin salınımını arttırmasıyla bağışıklık savunmasını güçlendirdiğini ve böylece bu virüslerin yok edilmesine yardımcı olduğunu ifade etti. Dr. Demir, COVID-19’un hücre bağlandığı reseptör olan ACE2 reseptörünün, bu viral enfeksiyonun karmaşık belirtilerinin gelişmesinde koruyucu bir rol oynadığını söyledi.

Dr. Demir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “D vitamininin ACE2'nin yapımını arttırdığı düşünülüyor. D vitamininin diğer solunum yolu virüslerinin çoğalmasını azaltabileceğine dair de kanıtlar var. Bu, özellikle D vitamini seviyesi çok düşük olan hastalarda, viral solunum yolu enfeksiyonlarına karşı D vitamininin önleyici bir rolü olduğunu gösteren klinik verilerle destekleniyor” şeklinde konuştu.

D vitamini takviyesinin virüse yakalanmamıza engel olmayacağını fakat hastalık ile mücadele ederken daha güçlü olmamıza olanak sağlayacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Şevin Demir, söz konusu vitaminin ne kadar alınması gerektiği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Öğretim üyesi, konu ile ilgili olarak “Multivitaminlerin içindeki günlük idame dozlarını almak problem değil ama yüksek dozlar alınacaksa öncesinde mutlaka seviye ölçümü gerekir” ifadelerini kullandı.

Dr. Demir, pandemi döneminde evlere kapandığımız, daha az güneş ışınına maruz kaldığımız için D vitamini seviyelerimizin daha da düşmüş olabileceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Bu dönemde daha az hareket edildiğini, daha çok abur cubur yendiğini, hastanelerin riskli olduğu düşünülerek şeker, tansiyon gibi kronik hastalıklar için kontrollerin aksatıldığını ifade eden Dr. Demir, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Biliyoruz ki bu virüsle savaşırken ne kadar güçlü ve sağlıklı olursak, onu o kadar kolay yenebiliriz. Bunun için de kronik hastalıklarımızın kontrol altında olması, vücut vitamin depolarımızın yeterli dolulukta olması gerekir.”

D Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

• Balık yağı

• Mantar

• Hamsi

• Havuç

• Brokoli

• Süt ve süt ürünleri

• Tahıl ürünleri

• Maydanoz

• Portakal suyu