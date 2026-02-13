Uygun Fiyata Hem Otomatik Vites Hem LPG: Dacia Sandero Stepway Türkiye'de Satışa Çıktı!

Fransız Renault Grubu son günlerde Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çıkarma yapıyor. Marka yeni Renaul Clio 6'yı satışa sunarken Dacia markasında da yeni oyuncular Türkiye pazarına giriş yapıyor. Bu kapsamda hem otomatik vites rahatlığı hem de fabrikasyon LPG'si ile yakıt ekonomisi sunan Dacia Sandero Stepway Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Dacia Sandero Stepway ECO-G teknik özellikleri ve fiyatı...

Dacia Sandero Stepway Özellikleri!

Dacia Sandero Stepway denildiğinde öne çıkan ilk detay modelin fabrika çıkışlı LPG sistemiyle sunulan 1.0 litre üç silindirli turbo Eco-G 120 HP motoru oluyor. Dacia’nın çift yakıt teknolojisi sayesinde araç hem benzin hem LPG ile çalışabiliyor ve sistem iki yakıt arasında otomatik geçiş yapabiliyor. Turbo besleme sayesinde düşük devirlerde yeterli tork üretimi sağlanırken otomatik şanzımanla birlikte şehir içi kullanıma uygun akıcı bir sürüş karakteri ortaya çıkıyor.

Dacia Sandero Stepway LPG ile motor yapısı, yakıt verimliliği ve düşük işletme maliyeti odaklı tasarlanmış bir altyapıya sahip. Dacia Sandero Stepway tasarım özellikleri incelendiğinde ise modelin klasik hatchback formundan ayrıştığı görülüyor. Artırılmış yerden yükseklik gövde altı koruma plastikleri, tavan barları ve SUV görünümlü tampon tasarımı Stepway kimliğini güçlendiriyor. Ön bölümde Dacia’nın yeni nesil Y formundaki LED gündüz farları yer alırken, aerodinamik olarak optimize edilmiş gövde yapısı sürüş stabilitesine katkı sağlıyor.

Kompakt boyutlara rağmen geniş aks mesafesi sayesinde arka koltuk diz mesafesi ve iç yaşam alanı segment standartlarının üzerinde konumlanıyor. Dacia Sandero Stepway iç mekan özellikleri tarafında ise dijital sürücü bilgi ekranı, multimedya dokunmatik ekran, akıllı telefon bağlantı desteği ve sürüş destek sistemleri dikkat çekiyor. Elektronik denge kontrol sistemi, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri gibi donanımlar günlük kullanımda konforu arttırıyor.

Dacia Sandero Stepway Türkiye Fiyat Listesi!

Stepway Expression Eco-G 120 Auto: 1.685.000 TL

Stepway Extreme Eco-G 120 Auto: 1.735.000 TL

2026 model Dacia Sandero Stepway Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor ve her iki versiyon da fabrika çıkışlı LPG’li Eco-G 120 HP motor ile otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip. Expression donanımı temel ihtiyaçlara odaklanırken Extreme pakette cam tavan, sürüş destek paketleri ve konfor odaklı ek donanımlar öne çıkıyor. Opsiyon tercihleriyle birlikte aracın anahtar teslim fiyatı donanım seviyesine göre daha yukarı taşınabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...