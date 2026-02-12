Chery’nin Premium Modeli JAECOO 7’ye 210 Bin TL İndirim!

Türkiye ve Avrupa pazarında SUV yarışı son hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda bazı markalar hatchback modellerini SUV'a çevirirken bazı markalar elindeki modellerde yeni indirimler yaparak rekabeti daha da kızıştırıyor. Bu kapsamda Chery'nin premium alt markası JAECOO sevilen SUV modeli için yeni bir fiyat güncellemesi yaptı. Şubat 2026 itibariyle açıklanan fiyat listesine göre sevilen modelde tam 210 bin TL indirim yapıldı. İşte Chery JAECOO fiyat listesi ve Şubat kampanyaları...

Şubat 2026 Chery JAECOO 7 Güncel Fiyat Listesi!

Şubat 2026 itibariyle pek çok marka fiyat listelerinde önemli güncellemeler yapıyor. Güncelleme yapan markalar arasında JAECOO'da yerini alırken Çinli marka sevilen modelinde önemli bir indirime gitti. Buna göre Chery'nin premium alt markası JAECOO, Türkiye'de oldukça ilgi gören JAECOO 7 modelinin 2026 model yılı Evolve 4x2 versiyonunda tam 210 bin TL indirim yaparak 2 milyon 390 bin TL fiyat etiketi belirledi.

Aynı otomobilin 2025 model Revive versiyonu ise 2 milyon 270 TL ile en erişilebilir seçenek olarak konumlanıyor. Bu noktada biraz hızlı davranmanız oldukça önemli zira artık 2026 model otomobiller stoktaki yerlerini alıyor ve 2025 model yılı araçlar stoklardan bir bir eritiliyor. JAECOO 7'nin 2026 model Revive versiyonu ise 2 milyon 330 bin TL'ye satışta.

JAECOO 7'nin 4x4 versiyonlarına geldiğimizdeyse bizi sadece tek bir donanım seviyesi karşılıyor. Evolve donanım seviyesindeki 4x4 versiyon da 2 milyon 680 bin TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca marka yaptığı indirimlerin yanında JAECOO 7 4x2 Evolve satın almak isteyen bireysel kullanıcılarına 200 bin TL nakit alım desteği sunarken, ticari müşterileri için 300 bin TL için 6 ay yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon TL için de 6 ay yüzde 2,22 faiz oranlı krediler sunmakta.

JAECOO 7 Teknik Özellikleri Listesi

Motor : 1.6 Litre Turbo Benzin

: 1.6 Litre Turbo Benzin Motor Hacmi : 1598 cc

: 1598 cc Güç : 145 beygir

: 145 beygir Şanzıman : 7 İleri Otomatik DCT (Çift Kavrama)

: 7 İleri Otomatik DCT (Çift Kavrama) Çekiş : 4x2 (Önden Çekiş) / 4x4

: 4x2 (Önden Çekiş) / 4x4 Sürüş Modları: 7 farklı sürüş modu

JAECOO 7 Türkiye pazarında 1.6 litrelik tek bir motor seçeneği ile sunuluyor. Ancak bu kısıta rağmen otomobil donanım tarafında oldukça iddialı. 1.6 litrelik turbo benzinli motor, 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte akıcı bir sürüş karakteri sunarken, 4x4 seçeneği özellikle zorlu zemin koşullarında avantaj sağlıyor. 7 farklı sürüş modu ise arazi ve şehir kullanımına göre aracın karakterini değiştirebiliyor.

İç mekanda ise 14.8 inçlik büyük dikey ekran ve 540 derece kamera sistemi teknolojik algıyı güçlendiriyor. Ayrıca 64 renkli RGB ambiyans aydınlatma sistemi ise premium SUV segmentine göz kırpan bir atmosfer oluşturuyor. Donanım seviyesi düşünüldüğünde JAECOO 7 C-SUV sınıfında teknoloji odaklı bir alternatif olarak konumlanıyor. Peki siz JAECOO 7 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...