Daha Önce Yayınlanmamış iPhone 4S Reklamı Ortaya Çıktı

Biraz iPhone nostaljisine hazırsanız, var olduğunu bile bilmediğiniz bir reklam bugün karşımıza çıktı. Yıllar önce planlanan ancak yayınlanmayan iPhone 4S reklamı, o zamanlar oldukça yenilikçi olarak kabul edilen bazı yetenekleri öne çıkarmak amacıyla hazırlanmıştı.

Başrolünü John Krasinski'nin oynadığı reklam, en hafif tabirle, cüretkâr ve tam anlamıyla bitmemiş gibi görünüyor, bu nedenle belki de Apple'ın reklamı yayınlamamaya karar vermesinin asıl nedeni budur.

Apple, iPhone 4S Reklamında Siri'yi Tanıtıyor

İzlemesi ilginç olsa da reklam, özellikle iPhone'un ve genel olarak teknolojinin son on yılda ne kadar geliştiğini gösteriyor.

iPhone 4S, Apple tarafından 4 Ekim 2011'de duyuruldu ve çift çekirdekli A5 işlemci, 1080p HD video kaydına sahip önemli ölçüde yükseltilmiş bir kamera ve reklamın bir numaralı öne çıkan özelliği olan şey Siri bu telefonla birlikte hayatımıza girdi.

Apple, iOS 5'te (iPhone 4S ile birlikte piyasaya sürülen) Siri'nin yetenekleriyle övünmüştü. Merak edenler, daha önce yayınlanmamış iPhone 4S reklamını buradan izleyebilirler.