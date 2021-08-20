Steve Jobs'ın iPhone Nano Projesi Ortaya Çıktı: İlk Ucuz iPhone

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs iPhone nano'yu tanıtmaya çok hazırdı. Steve Jobs e-postası, Apple'ın iPhone nano projesinin gerçek olduğunu doğruluyor. Peki ya ucuz fiyatlı iPhone nano projesi neden hiçbir zaman gerçek olmadı?

2009 ve 2012 yılları arasında her yıl ortaya çıkan iPhone nano söylentilerini hatırlıyor musunuz? Hiçbiri gerçekleşmedi. Apple hiçbir zaman iPhone nano üretmedi ve daha küçük, uygun fiyatlı iPhone birkaç yıl sonra geldi.

İsimlendirme şeması bir yana Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisini piyasaya sürdü. Ayrıca geçen yıl ilk kez iPhone mini yaptı. Ancak Epic ve Apple'ın devam eden yasal savaş nedeniyle ortaya çıkan yeni bir Steve Jobs e-postası, iPhone nano adının çok gerçek olduğunu gösteriyor.

Apple'ın daha uygun fiyatlı iPhone SE'yi piyasaya sürmesi Mart 2016'ya dayanıyor. 399 dolardan başlayan ilk nesil iPhone SE, temelde iPhone 5s gövdesinde bir iPhone 6 idi. Android rakipleri için de bir kabus oldu. Bu kabus, Apple'ın serideki üçüncü SE modelini tanıttığı 2020 baharında daha da kötüleşti. Aynı isme ve başlangıç ​​fiyatına sahip ancak iPhone 11'in gücüyle daha modern bir tasarıma sahipti.

Tüm bunlar, Apple'ın 2011 söylentilerinin iddia ettiği gibi daha ucuz iPhone stratejisini takip ettiği anlamına geliyor. Bu, Steve Jobs'un baştan beri planladığı bir strateji.

Steve Jobs iPhone nano ile Android'i yok etmek istemiş

Epic vs. Apple dosyalarında keşfedilen 24 Ekim 2010 tarihli e-postada Jobs'ın not aldığı önemli bir bilgi var: "Tüm ürünlerimizi birbirine bağlayın, böylece müşterileri ekosistemimize daha da kilitleyelim."

iPhone nano bu ekosistemi bağlamasıyla ilginç bir konumda. Jobs e-postayı yazdığında Apple'ın en yeni iPhone'u, Haziran'da piyasaya sürülen iPhone 4 idi. Apple, Jobs'un vefatından bir gün önce 4 Ekim 2011'de iPhone 4s'yi tanıtacaktı. Apple kurucu ortağı Ekim 2010'da bu planı yazdığında, iPhone nano'yu Apple'ın 2011 iPhone ürünlerine dahil etti. Amaç, iPhone 3GS'nin yerini alacak iPod touch tabanlı (düşük maliyetli) bir iPhone modeli yaratmaktı.

Bu, Apple'ın giriş seviyesi ve orta seviye Android'lerle rekabet edebilmek için gerçekten daha ucuz bir iPhone modeli istediğini gösteriyor. Ayrıca bize Apple'ın elinde bir iPhone nano tasarımı olduğunu da söylüyor. Apple'ın o dönemki tasarım şefi Jony Ive muhtemelen bunu herkese lanse edecekti.