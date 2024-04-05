Daha Ucuz Google Pixel Modeli Geliyor: Tam Bir Performans Canavarı Olacak!

Pixel 8a’nın bazen görselleri, bazen de teknik özellikleri hakkındaki bilgiler son aylarda sıkça internete sızdırıldı.

Google'ın akıllı telefonunun teknik özellikleri hakkında yine güncel sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Pixel deneyimi arayanlar için performansının oldukça iyi olduğu söyleniyor.

Pixel 8a’nın Sızdırılan Özellikleri Neler?

Güvenilir bir kaynak olan Yogesh Brar, Pixel 8a'nın teknik özelliklerini paylaştı ve cihazla birçok bilgi biliniyor olsa da, piyasaya çıkması beklenen cihazı kullanıcılar merak ediyor.

Pixel 8a’nın Tensor G3 işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu işlemciyle birlikte 8 GB RAM olacağı söyleniyor. 128 veya 256 GB depolama alanı, maksimum parlaklık seviyesi 1400 nit olan 120 Hz ekran da telefonun özellikleri arasında yer alıyor.

Ayrıca farklı modellerde bulunan 64 megapiksel birincil ve 13 megapiksel ultra geniş sensöre de yer alıyor. Ön tarafta ise selfie'ler için 13 megapiksel sensör bulunuyor ve telefon 27W'da şarj oluyor.

Görsel açıdan Pixel 8’e çok benzeyen Pixel 8a’nın Pixel 7a’ya kıyasla daha uygun fiyatlı olacağı da beklentiler arasında yer alıyor.

Ek olarak bu akıllı telefonun tanıtım tarihi konusunda şu an için kesin bir şey söylenemiyor. Ancak yeni bir sızıntı, akıllı telefonun resmiyet kazanmasının yakın olduğuna işaret ediyor.