Samsung'tan Büyük Fırsat: Galaxy S23 Serisi Daha Ucuza Alınabilecek!

Bugünden itibaren ABD'deki Samsung kullanıcıları, daha uygun bir fiyatlı ve özellikler bakımından zengin Galaxy S23 serisine sahip olma seçeneğine sahip. Samsung Sertifikalı Yenilenmiş programı isimli girişimle neredeyse yeni sayılan telefonlarda önemli tasarruf ve çevresel faydalar sağlıyor.

Ayrıca, şirketin elektronik atıkları azaltma ve sürdürülebilirliği artırma konusundaki odak noktasını vurguluyor. Samsung'un Sertifikalı Yenilenmiş programı, az kullanılmış veya iade edilmiş Galaxy cihazlarını yeniden düzenliyor ve kullanıcılara indirimli üst düzey bir telefon satın alma imkanı sunuyor.

Samsung'un Sertifikalı Yenilenmiş Programı Neler Sağlıyor?

Samsung'un Sertifikalı Yenilenmiş programı, kullanılmış telefonları sadece yenilemekle kalmıyor. Her cihaz Samsung mühendisleri tarafından detaylı bir inceleme sürecinden geçiyor. Herhangi bir aşınmış veya arızalı bileşen, orijinal Samsung parçalarıyla değiştiriliyor, bu da bu telefonların herhangi bir sorun olmaksızın çalışacağını garanti ediyor.

Ek güvence sağlamak için her yenilenmiş cihaz, yeni bir Galaxy telefonla alınacak kapsamla eşleşen tam bir yıllık garantiyle birlikte geliyor. Bu programa dahil olan Galaxy S23 telefonları sadece kozmetik olarak değil yazılımı da onarılıyor.

Kullanıcılar, One UI 6.1 arayüzü aracılığıyla Circle to Search with Google ve Live Translate gibi en son Samsung yapay zeka destekli özelliklerini bulacaktır. Bu eklemeler, yenilenmiş modellerin yeni karşılıklarıyla aynı deneyimi sunmasını sağlıyor.

İşte farklı Samsung Sertifikalı Yenilenmiş Galaxy S23 modellerinin fiyatları: